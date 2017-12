GA-Leser schicken Schneefotos

Bonn. Es schneit in Bonn und im Umland. Viele Menschen in der Region haben heute Morgen eine weiße Schneedecke vor ihrer Haustüre entdeckt. Der deutsche Wetterdienst warnt vor Frost und Glätte. Wir zeigen die schönsten Winterbilder.

In vielen Städten in NRW hat es in der Nacht zu Sonntag geschneit. Am Sonntagmorgen dürfen sich auch die Menschen in der Region über Schnee vor ihrer Haustüre freuen. In Bonn blieb von der weißen Pracht zwar nur wenig liegen. Andernorts tritt die Schneedecke in der Region schon deutlicher hervor, wie Fotos unserer Leser zeigen.

Foto: Saskia Dörr Schnee in Muffendorf

Foto: Katharina Beissel Dieses Bild ist in Bornheim-Waldorf entstanden.

Überrascht vom Wintereinbruch wurde in Siegburg eine Katze, die auf einem Hausdach festsaß.

Der deutsche Winterdienst warnt derweil vor Frost und Glätte. Autofahrer sollten also vorsichtig sein. Der Schnee könnte sich in den Niederungen zudem schnell wieder auflösen. Die Temperaturen klettern am Sonntag auf bis zu acht Grad.

Schneefotos in Bonn und der Region Foto: Sabrina Rinke Hennef-Geistingen

Foto: Andrea Kaspers Aegidienberg

Foto: Manfred Roßdeutscher Beuel - Geislar am späten Vormittag.

Foto: Igor Roppel Weyerbusch Kreis Altenkirchen

Foto: Dieter Lütz Schneegestöber in Sankt Augustin-Ort

Foto: Andrea Schulz Much-Wellerscheid

Foto: Claudia Drewniok Foto aus Alfter-Oedekoven

Foto: Michael Neffgen Siegburg

Foto: Monika Schalkowski Vilich-Müldorf

Foto: Rolf Dernen Endenich mit Kreuzberg im Hintergrund.

Foto: Ute Englert Königswinter/Niederdollendorf

Foto: Privat Bonn -Lannesdorf

Foto: Privat Foto vom Heiderhof

Foto: Kerstin Grundmann Meckenheim

Foto: Marie-Theres Zurstrassen Oberdollendorf

Foto: Christian Preuß Bad Honnef

Foto: Tanja Nöllgen Foto von der Hohen Acht.

Foto: Sandy Remy Röttgen

Foto: Sven Lutter Bonn Südstadt / Schumannstr. mit Blick auf St. Elisabeth Kirche.

Foto: Freddy Kirchner Ittenbach

Foto: Astrid Borig Ein "Schnee-Schauer" in Siegburg

Foto: Karl Ludwig Rosemann Küdinghoven

Foto: Hedwig Maria Jansen Foto aus Bonn-Duisdorf.

Foto: Resi Wenzel Oberdollendorf

Foto: Jen Rainey Lannesdorf

Foto: Britta Nießen Foto aus Siegburg.

Foto: Denise Debus Kottenforst (Schweinheim)

Foto: Cornelia Sturm Foto aus Bonn-Roleber.

Foto: Alexandra Schmidt Windeck

Foto: Charlotte Ehlers St. Augustin

Foto: Matthias Müller Foto aus der Eifel.

Foto: Antje Wünsch Heiderhof

Foto: Nick Kuhlmann

Foto: Gaby Heimbüchel Pützchen

Foto: Mi Nolden Troisdorf-Sieglar

Foto: Markus Witzler Blick auf die Tomburg, Rheinbach-Wormersdorf

Foto: Christina Weinz Volmershoven-Heidgen

Foto: Dörk Peteras Foto aus dem Siebengebirge

Foto: Privat Vettelschoss

Foto: Jenny Spielhagen Köln

Foto: Vanessa Löwin Bonn - Auerberg

Foto: Johannes Dominik Weber Ein Bild aus Baden-Württemberg, wo sich Johannes Dominik Weber dienstlich aufhält.

Die Polizei bittet die Autofahrer vorsichtig zu fahren und informiert zudem online, welche Reifen im Winter zugelassen sind. Ein Bußgeld droht Autofahrern mit Reifen, die nicht wintertauglich sind.