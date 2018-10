Fotos aus Bonn und der Region

Bonn. Warm und sonnig zeigt sich der Oktober am Wochenende in Bonn. Fotos aus den sozialen Netzwerken zeigen den Herbst in Bonn und der Region mit Ausflügen, Spaziergängen und Naturfotos.

Von Anja Wollschlaeger, 07.10.2018

Die Temperaturen am Sonntag waren mit 16° C schon recht herbstlich und es sollte bis zum Nachmittag dauern, bis sich die Sonne zeigte. Dennoch genossen viele Spaziergänge an den Rhein. Das zeigen Fotos auf Instagram und Facebook vom Sonntag aus Bonn.

Nach dem Sommer gab es offenbar auch vielerorts eine reiche Ernte. Pflaumenkuchen gehörte zum Nachmittag ebenso wie das Sammeln von Walnüssen. In der kommende Woche sollen die Temperaturen auf mehr als 20 Grad klettern. Das verspricht einen goldenen Oktober.