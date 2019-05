Beethoven-Installation in Bonn

Bonn. Nach dem Diebstahl von zwei Beethoven-Figuren reagiert der Verein mit verstärkten Sicherheitsmaßnahmen. Die Installation ist nicht mehr jederzeit frei zugänglich.

Von Anna-Maria Beekes, Anja Wollschlaeger, 21.05.2019

Weil auf dem Münsterplatz seit der Nacht zum Sonntag nur noch 699 der ursprünglich 700 Beethovens um die Wette lächeln - eine Figur wird seit dem Diebstahl am Sonntag noch immer vermisst - hat das City-Marketing Bonn nun die Sicherheitsmaßnahmen verstärkt.

Die Installation wird nun nachts im Abstand von 1,50 Meter von Absperrgittern umrandet. Wie City-Marketing Geschäftsführerin Maike Reinhardt auf GA-Anfrage bestätigte, werden die Zäune ab Einbruch der Dunkelheit, also etwa von 20 bis 8 Uhr aufgestellt. In den Abend- und Nachtstunden ist die Installation damit nicht mehr zugänglich und ein Hinüberlehnen ebenfalls verhindert werden. Der Wachdienst wird verstärkt. An jeder Seite des Platzes wird ein Mitarbeiter eingesetzt. Halogenstrahler leuchten den Platz aus. Außerdem werde ein Wachdienstmitarbeiter mit einem Hund eingesetzt. City-Marketing Bonn bedauert die Maßnahmen auf Facebook mit den Worten: "Leider geht es nicht anders."

Wachdienst, Zäune, Licht und der Einsatz des Hundes treiben die Kosten für das Projekt nun nach oben. Das bestätigt auch Reinhard für den Verein, der die zusätzlichen Maßnahmen aus den Einnahmen des Figurenverkaufs finanzieren wird. Neben den privat finanzierten Sicherheitsmaßnahmen haben die Geschäftsleute auch den Kontakt zur Wache Gabi gesucht und darum gebeten, den Münsterplatz noch stärker im Auge zu behalten.

Beethoven-Figuren auf dem Münsterplatz Foto: Heike Güth

Foto: Katrin Heinen

Foto: Heike Güth

Foto: Heike Güth

Foto: Katrin Heinen

Foto: Heike Güth

Foto: Heike Güth

Foto: Katrin Heinen

Foto: Rolf Vennenbernd/dpa Vom 17.05. bis zum 02.06. 2019 wird die Kunstinstallation «Ludwig van Beethoven - Ode an die Freude», die aus 700 etwa ein Meter großen Beethoven-Statuen besteht, vor dem Beethoven-Denkmal auf dem Münsterplatz zu sehen sein.

Foto: Rolf Vennenbernd/dpa Eine der Beethoven Statuen.

Foto: Benjamin Westhoff

Foto: Benjamin Westhoff

Foto: Benjamin Westhoff

Foto: Benjamin Westhoff

Foto: Benjamin Westhoff

Foto: Rolf Vennenbernd/dpa Lächelnde Beethoven-Statuen, ein Kunstwerk des Konzeptkünstlers und Bildhauers Ottmar Hörl, stehen vor dem etwas finster dreinblickenden Beethoven-Denkmal auf dem Münsterplatz.

Foto: Rolf Vennenbernd/dpa Ottmar Hörl, Konzeptkünstler und Bildhauer, steht inmitten seiner lächelnden Beethoven-Statuen auf dem Münsterplatz.

Foto: Rolf Vennenbernd/dpa Beethoven in gold auf dem Münsterplatz.

Foto: Winfried Wieland

Foto: Winfried Wieland

Foto: Winfried Wieland

Foto: Winfried Wieland

Foto: Winfried Wieland

Foto: Winfried Wieland

Foto: Rita Klein

Am frühen Sonntagmorgen waren gegen 5.45 Uhr zwei Männer von Mitarbeitern des Sicherheitsdienstes beobachtet worden. Sie hatten sich, so berichtet es die Polizei, vor den Augen der Sicherheitsleute über die Absperrung gelehnt und eine der grünen Beethoven-Statuen an sich genommen. Als sie merkten, dass sie erwischt worden waren, liefen sie weg. Einer der Diebe, ein 32-jähriger Mann, wurde vom Sicherheitsdienst gestellt und festgehalten, bis die Polizei eintraf. Der zweite Mann flüchtete.

Die Besatzung eines Streifenwagens entdeckte wenig später die vermisste Beethoven-Figur vor einem Haus auf der Brüdergasse und brachte sie zurück zu ihren verbliebenen 698 Kompagnons. Maike Reinhardt sagt: "Der Ludwig ist im Streifenwagen zurückgebracht worden." Das Kriminalkommissariat 36 habe die weitergehenden Ermittlungen zu dem Fall übernommen und sucht den immer noch fehlenden 700. Ludwig.

Wer etwas beobachtet hat, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 0228/150 zu melden.