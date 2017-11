Der Liveticker zum Nachlesen

Bonn. Die Weltklimakonferenz in Bonn ist beendet. Alle Hintergründe zur Konferenz sowie aktuelle Nachrichten zu den Ergebnissen gibt es hier im Liveticker zum Nachlesen.

Von general-anzeiger-bonn.de, 19.11.2017

Nach langem Ringen in der Nacht einigten sich die 195 Staaten am Samstagmorgen zuletzt auch in wichtigen Finanzfragen. Dabei ging es unter anderem um einen älteren Fonds zur Anpassung der Entwicklungsländer an die Folgen des Klimawandels.

Freitag war der letzte Tag der Weltklimakonferenz. Weit über 28.000 Gäste besuchten Bonn während der vergangenen Tage, mit Al Gore und Arnold Schwarzenegger, Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron und Bundeskanzlerin Merkel gab bereits prominente Gäste auf der Cop23. Wir haben Sie in unserem Liveticker über alle aktuellen Entwicklungen auf dem Laufenden gehalten.

