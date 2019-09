Verkehrsführung geändert

Bonn. Seit Sonntag gilt in der Bonner Innenstadt eine neue Verkehrsführung. Der Montagmorgen verlief an den neuralgischen Stellen erst einmal ruhig, wobei auf der Nassestraße und der Lennéstraße deutlich mehr Verkehr herrschte.

Weitgehend unspektakulär hat der erste Werktag in Bonn nach den Veränderungen auf Cityring und Kaiserstraße begonnen. Auf Nassestraße und Lennéstraße waren deutlich mehr Autos zu beobachten, zu Staus kam es dort vorerst aber nicht. Zugleich besteht aber offenbar noch Gewöhnungsbedarf. So bogen manche Autofahrer weiterhin vom Belderberg in die Rathausgasse ein. Seit Sonntag dürfen Autos vom Belderberg nicht mehr in die Rathausgasse einbiegen, um zum Hauptbahnhof zu fahren. Sie werden über die Straßen Am Hofgarten, Fritz-Tillmann-Straße und Kaiserstraße am Busbahnhof vorbeigeleitet.

Auch die Richtungen der neuen Fahrradspuren auf der Kaiserstraße scheinen sich unter den Radfahrern noch einspielen zu müssen.

Rund um das Arithmeum an der Ecke Lennéstraße/Fritz-Tillmann-Straße hat die Initiative gegen die neue Verkehrsführung Protestplakate aufgehängt. Der Test stößt bei Anwohnern und Geschäftsleuten auf Ablehnung. Der 1. September war auch Stichtag für eine geänderte Verkehrsführung auf der Kaiserstraße, die ab sofort bis zum 31. März zur Einbahnstraße gen Innenstadt wird, allerdings ab der Nassestraße für Autos nur über eine Umfahrung zum Hauptbahnhof führt. Die Fahrbahn stadtauswärts ist als Umweltspur Bussen und Fahrrädern vorbehalten. Ziel ist die fahrradfreundlichere Gestaltung der Kaiserstraße. Vom erweiterten Cityring verspricht sich die Ratskoalition eine bessere Anbindung von Universität, Kaiserplatz und Hofgarten für Fußgänger und damit eine Erweiterung der Innenstadt, wenn weniger Autos vor der Universität unterwegs sind.