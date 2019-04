Bonn. Es kann nicht mehr lange dauern, bis sich die Kirschblüte in der Bonner Altstadt voll entwickelt hat. Wie in jedem Jahr werden wieder unzählige Schaulustige erwartet, die das Naturspektakel fotografieren oder einfach nur erleben wollen.

So langsam arbeitet sie sich heraus: die Kirschblüte. In der Heerstraße hat sie sich noch nicht voll entfaltet, was aber nur noch wenige Tage dauern dürfte. Abhängig ist das vom Wetter. In den kommenden Tagen melden die Meteorologen kühle Temperaturen, am Sonntag soll es heiterer werden.

Tahmina und Fahim ließen sich vom Regen nicht abschrecken. „Wir hatten gerade Zeit.“ Fahim will am Wochenende noch mal wiederkommen, „wenn das Wetter besser ist.“ Den Stand der Blüte können Neugierige auf www.kirschbluete-bonn.de erfahren.

Diesen Sonntag gibt es von 11 bis 18 Uhr auf dem Hof der Marienschule einen Kreativmarkt und am Samstag, 13. April, von 11 bis 17 Uhr einen Haustürflohmarkt in der Altstadt.