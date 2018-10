Bonn. In unserer Serie "Ich sehe was, was du nicht siehst..." führen wir Leser an Orte, an die sie sonst nicht kommen. Dieses Mal schauen wir hinter die verschlossenen Türen einer Hirn-OP in der Uniklinik Bonn.

Von Nathalie Dreschke, 22.10.2018

Das vom Zahnarzt vertraute Geräusch eines Bohrers vermischt sich mit dem stechenden Geruch von verbranntem Gewebe. Zehn Augenpaare richten sich gespannt auf einen der zahlreichen Monitore, die sich im Saal befinden. In Operationssaal 4 der Abteilung Neurochirurgie des Universitätsklinikums Bonn führt der Leitende Oberarzt Professor Dr. Erdem Güresir eine Hirn-Operation durch.

Mehr als 2500 neurochirurgische Operationen werden im Durchschnitt jährlich in den OP-Sälen der Uniklinik durchgeführt. Dafür stehen vier der insgesamt 30 OP-Säle zur Verfügung. Die Klinik hat verschiedene neurochirurgische Schwerpunkte, wie zum Beispiel die Schädelbasisneurochirurgie. Neben Routineoperationen wie der Entlastung eines chronischen Subduralhämatoms, auch Hirnblutung genannt, können auch bösartige Hirntumore, Glioblastome, entfernt werden. Dank hochtechnologischer Geräte können diese durch einen minimalinvasiven Eingriff entfernt werden, wozu nur ein kleiner Teil des Schädels geöffnet werden muss. Damit dies so schonend und sicher wie für den Patienten nur möglich geschehen kann, braucht es nicht nur diverse medizintechnische Geräte wie Mikroskope und ein hochauflösendes MRT-Gerät, sondern vor allem ein eingespieltes OP-Team.

Anästhesisten, Pfleger und Assistenzärzte sorgen schon Stunden vor dem eigentlichen Eingriff für die optimale Vorbereitung des Patienten, damit der leitende Neurochirurg so effizient und präzise operieren kann. Jeder Handgriff sitzt, alle Beteiligten im OP-Saal kennen den Ablauf und die Patientenakte, um im Notfall schnell reagieren zu können. "In der Neurochirurgie stehen zwei wesentliche Punkte im Vordergrund: Sicherheit und Radikalität", erklärt Neurochirurg Güresir. "Radikal sind die Eingriffe, weil wir geschädigte oder bösartige Areale möglichst vollständig entfernen. Sicher machen wir sie durch die genaue Vorbereitung der OP und eine fortwährende Kontrolle der Nervenströme und Hirndurchblutung des Patienten währenddessen."

Hirn-Operation in der Uniklinik Bonn Foto: Nathalie Dreschke In den frühen Morgenstunden beginnen bereits die Vorbereitungen für die Operationen in der Abteilung für Neurochirurgie.

Foto: Nathalie Dreschke Das Uniklinikum Bonn verfügt über ein hochauflösendes MRT. In ganz Europa gibt es davon nur rund zehn Stück.

Foto: Nathalie Dreschke

Foto: Nathalie Dreschke Pfleger und Ärzte tragen im OP-Trakt blaue Kleidung.

Foto: Nathalie Dreschke Vor dem Eingang zu zwei OP-Sälen steht ein mobiles Röntgen-Gerät, welches bei Bedarf in den Saal geschoben werden kann.

Foto: Nathalie Dreschke Vor Betreten der OP-Räume muss sich jeder gründlich desinfizieren.

Foto: Nathalie Dreschke

Foto: Nathalie Dreschke Die operationstechnischen Assistenten (OTA) legen die sterilen Instrumente auf den Instrumentententisch bereit. Bei der Operation reichen die OTA das benötigte Instrumentarium dem Operateur an.

Foto: Nathalie Dreschke

Foto: Nathalie Dreschke Auch das Mikroskop muss steril gemacht werden. Dazu wird eine Folie überzogen.

Foto: Nathalie Dreschke

Foto: Nathalie Dreschke Die für das intraoperative Monitoring zuständige medizinisch-technische Assistentin überwacht kontinuierlich die Hirn- und Nervenfunktion während der Operation.

Foto: Nathalie Dreschke Diese Elektroden werden mit feinen Nadeln in Arme und Beine gestochen, um die Hirn- und Nervenfunktion während der Operation kontinuierlich überwachen zu können.

Foto: Nathalie Dreschke Der Assistenzarzt Dr. Alexis Hadjiathanassiou öffnet die für die Operation relevante Bildgebung.

Foto: Nathalie Dreschke Unter Zuhilfenahme von infrarot-gestützten Messverfahren der Hirndurchblutung können etwa Aneurysmen oder Angiome intraoperativ in Echtzeit dargestellt und die Durchblutung des Hirngewebes sowie der zu- und abführenden Blutgefäße analysiert und die Operationsstrategie entsprechend angepasst werden.

Foto: Nathalie Dreschke So klein sind die Klipps, die den Patienten zum Verschluss der angiomversorgenden Blutgefäße eingebracht werden.

Foto: Nathalie Dreschke Mit diesem Bohrer wird ein Loch in den Schädel der Patienten gebohrt.

Foto: Nathalie Dreschke Die Kopfklemme stabilisiert schonend den Kopf der Patienten.

Foto: Nathalie Dreschke Der Leitende Neurochirurg zeigt auf das Angiom, welches in der Operation entfernt werden soll.

Foto: Nathalie Dreschke Die letzten Vorbereitungen laufen.

Foto: Nathalie Dreschke

Foto: Nathalie Dreschke Ein schmaler Streifen Haar wird im Zugangsgebiet rasiert und die Stelle zur Öffnung der Schädeldecke markiert. Ein Angiom oder eine arteriovenöse Malformation ist eine angeborene Fehlbildung der Blutgefäße, bei der Arterien direkt mit Venen verbunden sind.

Foto: Nathalie Dreschke Die operationstechnische Assistentin bringt den Referenzstern an, welcher für die Navigation im Rahmen der Zugangsplanung und der Orientierung während der Operation dient.

Foto: Nathalie Dreschke Professor Dr. Erdem Güresir prüft mit dem Pointer unmittelbar vor Beginn der Operation erneut die Zugangsroute und wichtige zu schonende Hirnareale.

Foto: Nathalie Dreschke Durch die vielen Monitore sehen alle Beteiligten sämtliche Ansichten des Gehirns.

Foto: Nathalie Dreschke

Foto: Nathalie Dreschke Auf diesen Monitoren überwacht der Anästhesist den Zustand der Patienten.

Foto: Nathalie Dreschke Um die Durchblutung der Hirnoberfläche und des Angioms sehen zu können, injiziert der Arzt einen Fluoreszenzfarbstoff.

Foto: Nathalie Dreschke Mit der Hereingabe des Fluoreszenzfarbstoffs können die Ärzte den Verlauf der Arterien im Gehirn sehen.

Foto: Nathalie Dreschke In dieser Auflösung zeigt die rote Fläche das noch durchblutete Angiom, bevor es von den Arterien gelöst wurde.

Foto: Nathalie Dreschke Im Gegensatz zu den vorherigen Bildern ist nun zu erkennen, dass beinahe alle Blutzufuhren gekappt wurden.

Foto: Nathalie Dreschke Auch farblich bestätigt sich das.

Foto: Nathalie Dreschke Das Angiom konnte erfolgreich entfernt werden.

Foto: Nathalie Dreschke Nach der Operation kommen die Patienten in den Aufwachraum...

Foto: Nathalie Dreschke

In dieser Folge der Serie "Ich sehe was, was du nicht siehst.." zeigen wir Lesern, wie eine Operation am Gehirn abläuft, von der Vorbereitung bis hin zur vollständigen Entfernung des betroffenen Gewebes.