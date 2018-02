Kältewelle

Bonn. Auf Werte bis zu minus zehn Grad soll das Thermometer in den kommenden Tagen und Nächten fällen. Insbesondere Obdachlose haben darunter zu leiden. So können Sie ihnen helfen.

Von general-anzeiger-bonn.de, 24.02.2018

Wenn die Temperaturen wie vorhergesagt sinken, wird das Leben auf der Straße für Obdachlose zum Überlebenskampf. Die Stadt Bonn appelliert daher, auf hilfsbedürftige Personen zu achten und im Notfall Hilfe zu rufen.

Denn jede Übernachtung unter freiem Himmel birgt Risiken bis hin zum Tod durch Unterkühlung. Hinweise über hilfsbedürftige obdachlose Menschen nehmen die Polizei rund um die Uhr sowie die Hotline des Stadtordnungsdienstes unter 0228/773333 montags bis freitags zwischen 7 bis 1 Uhr sowie samstags, sonntags und an Feiertagen von 10 bis 1 Uhr entgegen.

Zuflucht für Wohnungslose

Wohnungslose Männer in Bonn finden rund um die Uhr Zuflucht im Prälat-Schleich-Haus des Caritasverbandes in der Thomastraße. Einen weiteren Unterschlupf für wohnungslose Menschen bietet der Verein für Gefährdetenhilfe (VFG), der für die Stadt Bonn die Notunterkunft 'Haus Sebastian' in der Sebastianstraße 131 betreibt. Hier können bis zu 70 Frauen und Männer untergebracht werden, die in anderen Einrichtungen der Bonner Wohnungslosenhilfe noch nicht oder nicht mehr aufgenommen werden.

Die Aufnahme ins Haus Sebastian ist nur mit einer Zuweisung möglich. Diese stellt das Amt für Soziales und Wohnen, Stadthaus, Berliner Platz 2, Etage 3C, montags und donnerstags von 8 bis 18 Uhr sowie dienstags, mittwochs und freitags von 8 bis 13 Uhr aus. Außerhalb dieser Zeiten können Bedürftige eine einmalige Zuweisung bei der Gemeinsamen Anlaufstelle Bonn Innenstadt (GABI) im Bonner Hauptbahnhof erhalten.

Des Weiteren appelliert die Stadt an ihre Bürger, die Obdachlosen durch materielle Unterstützung in Form von Isomatten und Schlafsäcken zu unterstützen: "Für wohnungslose Menschen aus Bonn werden für den Winter wieder gut erhaltene Isomatten und Schlafsäcke gesucht."

Dringend gesucht: Isomatten und Schlafsäcke

Des Weiteren appelliert die Stadt an ihre Bürger, die Obdachlosen durch materielle Unterstützung in Form von Isomatten und Schlafsäcken zu unterstützen: "Für wohnungslose Menschen aus Bonn werden für den Winter wieder gut erhaltene Isomatten und Schlafsäcke gesucht."

Diese können montags bis freitags von 8 bis 18 Uhr beim Verein für Gefährdetenhilfe (VFG), entweder bei der Abteilung Öffentlichkeitsarbeit, Am Dickobskreuz 6, oder in der Ambulanten Pflege, Quantiusstraße 2, abgegeben werden. Kontakt unter Telefon 0228/7259126. Auch die Wohnungslosenhilfe des Caritasverbandes nimmt Isomatten- und Schlafsack-Spenden gerne an der Pforte des Prälat-Schleich-Hauses, Thomastraße 36, entgegen.