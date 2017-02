Weiberfastnacht und Rosenmontag

Bonn. Die Supermärkte haben aufgrund der großen Karnevalszüge und -partys in Bonn nicht unbedingt zu den regulären Zeiten geöffnet. Hier sind einige Märkte aufgelistet, die trotzdem einen Einkauf an den Karnevalstagen ermöglichen.

Von Laura Torres, 22.02.2017

Ob notwendige Lebensmittel oder die letzten Getränke für die eigene Karnevalsparty: Nicht nur die Jecken müssen an den Karnevalstagen ihre Vorräte im Kühlschrank auffüllen. Einige Einzelhändler schließen ihre Türen jedoch früher oder halten sie an Weiberfastnacht oder Rosenmontag komplett verschlossen. Um trotzdem entspannt einkaufen gehen zu können, sind hier einige Supermärkte in Bonn aufgelistet, die auch an den tollen Tagen geöffnet sind.



Edeka Mohr auf der Bornheimer Straße öffnet an Weiberfastnacht von 7.30 Uhr bis 20 Uhr und an Rosenmontag von 8 bis 14 Uhr seine Türen. Mit leichter Abweichung daran hat die Filiale in Beuel auf der Clemensstraße geöffnet. Hier können Kunden am Donnerstag zwischen 7 und 21 Uhr sowie am Montag zwischen 7.30 Uhr und 14 Uhr einkaufen gehen. In Dottendorf gelten dagegen die regulären Einkaufszeiten.



Die Supermarktfilialen von Lidl haben laut deren Kundenservice an Weiberfastnacht zu den regulären Verkaufszeiten geöffnet. Diese gelten in der Regel von 8 bis 21 Uhr. Zu den Öffnungszeiten der einzelnen Filialen an Rosenmontag konnte der Kundendienst zunächst keine Aussage treffen. Kaufland, deren Filiale in Tannenbusch anzufinden ist, hat nach Aussage einer Mitarbeiterin an beiden Tagen zu den regulären Zeiten geöffnet. Diese sind von 7 Uhr bis 22 Uhr.



Anders ist es beim Rewe Center am Friedensplatz in der Bonner Innenstadt. An Weiberfastnacht können Kunden hier von 7 Uhr bis 16 Uhr einkaufen gehen, an Rosenmontag bleiben die Türen jedoch geschlossen. Dadurch können die Mitarbeiter selbst auch am Zug teilnehmen, wie ein Sprecher der Filiale auf GA-Anfrage bestätigte. Der Rewe Markt in Auerberg öffnet seine Türen dagegen an beiden Tagen zu seinen gewohnten Zeiten (7 Uhr bis 22 Uhr).