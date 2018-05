Bonn/Region. In einer Studie zur Lebensqualität in Deutschland wurden 401 Kreise und Städte verglichen. Gemessen wurde diese in verschiedenen Kategorien. Die Platzierungen von Bonn und dem Rhein-Sieg-Kreis im Überblick.

Von Sofia Grillo, 22.05.2018

Wo lebt es sich am besten? Dieser Frage geht eine aktuelle Studie nach, die der Sender ZDF bei Prognos AG in Auftrag gegeben hat. Die Studie misst die Lebensumstände in Deutschland in 401 Kreisen und Städten. Auch Bonn und der Rhein-Sieg-Kreis wurden in der Studie unter die Lupe genommen. Dabei belegt Bonn im deutschlandweiten Vergleich Rang 121 von 401. Der Rhein-Sieg-Kreis landet auf Platz 234. Am besten haben die Städte München, Heidelberg, Starnberg und Potsdam abgeschnitten. Auf dem letzten Platz landet Gelsenkirchen.

Das Ziel der Studie war laut ZDF nicht, die Lebensqualität in Haushalten oder das Wohlbefinden von Personen zu bewerten, sondern die allgemeinen, vergleichbaren Rahmenbedingungen für Lebensqualität nach objektiven Maßstäben zu messen. Die Bewertung der Lebensqualität wurde in den drei Bereichen "Arbeit & Wohnen", "Gesundheit & Sicherheit" und "Freizeit & Natur" untersucht. Auch in den einzelnen Bereichen wurden die Städte und Kreise in Ränge eingeteilt, die durch verschiedenste Indikatoren ermittelt wurden.

Arbeit & Wohnen

In der Kategorie "Arbeit & Wohnen" schnitt Bonn nicht sonderlich erfolgreich ab, die Bundesstadt landete auf Platz 308 von 401. Der Rhein-Sieg-Kreis hat hier den Platz 182 belegt. Besonders schlecht schnitt Bonn in dieser Kategorie bei den Schulden öffentlicher Haushalte ab. Hier landete Bonn im Vergleich mit anderen Städten und Kreisen auf Rang 376. Auch der Kreis schneidet hier mit Rang 334 schlecht ab. Ebenfalls schlecht wurden die Relation zwischen Einkommen und Immobilienkaufpreise (Rang 350) bewertet sowie das Verhältnis von Einkommen und Mietpreisen (Rang 363). Auch die Beschäftigung von Frauen in Bonn landet mit Rang 369 auf den unteren Plätzen.

Die beste Bewertung in der Kategorie "Arbeit & Wohnen" erreicht Bonn in der Kaufkraft der Einwohner (Rang 43) und der durchschnittlichen Distanz der Pendler vom Wohnort zum Arbeitsort (Rang 47). Der Rhein-Sieg-Kreis schneidet besonders gut bei den Arbeitsstunden je Erwerbstätigen ab. Der Kreis liegt hier auf Rang 15.

Auf den ersten Plätzen bei "Arbeit & Wohnen" liegen der Landkreis Erlangen-Höchstadt, die Stadt Dachau und der Kreis Stormarm.

Foto: Thomas Knuf Das Verhältnis von Einkommen und Mietpreisen liegt in Bonn auf Rang 363.

Freizeit & Natur

Potsdam, Weimar und Vorpommern-Rügen haben in der Kategorie "Freizeit & Natur" die Nase vorne. Bonn erreicht hier Platz 59, der Rhein-Sieg-Kreis nur Rang 306. Bonn überzeugt in dieser Kategorie in der Anzahl klassischer Kulturveranstaltungen mit eigenem Ensemble und institutioneller Förderung (Rang 11) und der Anzahl der Besucher solcher Veranstaltungen (Rang 16). In der Anzahl der Vereine je 1.000 Einwohner liegt Bonn auf Rang 20, in der Studierendendichte auf Rang 28. Schlecht wird in der Bundesstadt die Erholungsfläche je Einwohner bewertet. Hier liegt Bonn auf Rang 392 von 401.

Der Rhein-Sieg-Kreis erhält in der Kategorie "Freizeit & Natur" schlechte Plätze bei der Bar- und Restaurantdichte (Rang 333) und bei den Sonnenstunden pro Jahr (Rand 330).

Foto: Uni Bonn Schlecht wird in der Bundesstadt die Erholungsfläche je Einwohner bewertet. Hier liegt Bonn auf Rang 392 von 401.

Gesundheit & Sicherheit

Bonn liegt in der Kategorie "Gesundheit & Sicherheit" im deutschlandweiten Vergleich auf Rang 125, der Rhein-Sieg-Kreis auf Rang 149. Am besten scheiden in dieser Kategorie Bad Tölz-Wolfrathshausen, Garmisch-Partenkirchen und Ravensburg ab. Einen guten zweiten Rang erhält Bonn bei der Bewertung der Anzahl von Übergewichtigen je 100 Einwohnern. Mit Rang 11 bei der Lebenserwartung von Frauen und Rang 13 bei der Arztdichte wird Bonn ebenfalls gut bewertet.

Die besten Bewertungen für den Rhein-Sieg-Kreis in dieser Kategorie sind Rang 41 bei der Lebenserwartung von Männern und Rang 50 bei der Anzahl der Raucher je 100 volljährigen Einwohnern.

Die Stadt Bonn erreicht in der Kategorie "Gesundheit & Sicherheit" schlechte Platzierungen in der Kategorie Kinderarmut (Rang 328), der Altersarmut (Rang 372), der Anzahl an Gewaltverbrechen (Rang 366) und Wohnungseinbrüchen (Rang 365) sowie bei den Jahresmittelwerten von Stickstoffdioxid (Rang 364). Hier schneidet der Rhein-Sieg-Kreis mit Rang 311 ebenfalls schlecht ab. Genauso bei der Anzahl von Wohnungseinbrüchen (Rang 360).