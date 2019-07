KunstRasen in Bonn

Bonn. Das Konzert von Sting auf dem Bonner KunstRasen ist aufgrund einer Erkrankung des Sängers abgesagt worden. Wie funktioniert die Kartenrückgabe? Welche Kosten kommen nun auf den Veranstalter zu? Ein Überblick.

Von Jana Henseler, 15.07.2019

Am Sonntag gab es eine schlechte Nachricht für alle Fans von Sting aus Bonn und der Region. Das Konzert des britischen Sängers auf dem Bonner KunstRasen wurde abgesagt. Die Absage kündigte sich bereits in der vergangenen Woche an. Sting musste bereits da einige Konzerte in anderen Städten krankheitsbedingt absagen. Auf der Homepage von Sting hieß es am Sonntag, er müsse sich von einer viralen Kehlkopfentzündung erholen. In der vergangenen Woche blickte der Veranstalter Ernst-Ludwig-Hartz noch positiv auf das Konzert am Montag.Sting-Konzert in Bonn wohl nicht in Gefahr

Das Konzert war der Höhepunkt der KunstRasen-Saison 2019 und mit 9000 verkauften Karten restlos ausverkauft. Die einzige halbwegs positive Nachricht für die Fans ist wohl, dass sie das Geld für die Karten fast gänzlich erstattet bekommen. Lediglich die Vorverkaufsgebühren werden nicht zurückgezahlt. Wie der Veranstalter am Montag auf GA-Anfrage mitteilte, können die Karten innerhalb der nächsten vier Wochen an den Stellen zurückgegeben werden, an denen sie gekauft wurden.

Diese Regelung gilt sowohl für die Vorverkaufsstellen, als auch für online gekaufte Tickets. Bei Bonnticket werden die Kosten ausschließlich dem Ticketkäufer erstattet, nicht dem gegebenenfalls abweichenden Ticketnutzer. Darauf weist das Unternehmen auf seiner Homepage hin.

Wurden die Tickets über die Seite Eventim bestellt, können Kunden Kunden ihre neun- bis elfstellige Ordernummer auf der Homepage eintragen. Diese sind in der Bestellbestätigung zu finden. Laut der Homepage wird der Kunde anschließend zum Login-Bereich weitergeleitet und die Anfrage anschließend geprüft.

Für den Veranstalter Ernst-Ludwig Hartz fallen natürlich Kosten und Umstände aufgrund des Ausfalls an. Wie hoch diese sind, konnte die E.L. Hartz Promotion GmbH auf Anfrage nicht mitteilen. Sie teilte aber mit, dass es immer Kosten gebe, die durch eine Absage entstehen und auf denen der Veranstalter sitzen bleibt. Es gibt auch eine Versicherung für den Fall eines Ausfalls. Diese trägt bei krankheitsbedingter Absage zumindest einen Teil der entstandenen Kosten. "Die Gesundheit des Künstlers geht aber vor und Sting hat sich die Entscheidung abzusagen nicht leicht gemacht", so der Veranstalter.

Der erkrankte Künstler trägt seine eigenen Kosten selbst. Diese fallen beispielsweise für Crew-Mitglieder und ähnliches an. Der Veranstalter teilte mit, dass Sting sich derzeit in ärztlicher Behandlung befindet und auf jeden Fall alle Konzerte nachholen möchte. Wann dies möglich ist, ist allerdings noch unklar. Der Veranstalter bestätigte, dass derzeit "daran gearbeitet werde", ein weiteres Konzert zu organisieren. Dieses wird aber in diesem Jahr nicht mehr stattfinden.