Beethoven-Installation in Bonn

Bonn. Gleich zwei der gerade erst auf dem Bonner Münsterplatz aufgestellten Beethoven-Figuren sind am Wochenende entwendet worden. Eine tauchte wieder auf, von der anderen fehlt jede Spur. Die Polizei bittet um Hinweise.

Von Anna-Maria Beekes, 21.05.2019

700 Ludwigs lächeln in Bonn um die Wette - doch genau genommen sind es aktuell nur noch 699 Ludwig-van-Beethoven-Statuen, die auf dem Ausstellungsgelände auf dem Münsterplatz in Bonn stehen. Wie die Polizei berichtet, ist eine der Figuren verschwunden. Sie wurde vermutlich in der Nacht auf Sonntag gestohlen - ebenso wie ein weiterer, grüner Ludwig.

Bei dessen Diebstahl waren am frühen Sonntagmorgen gegen 5.45 Uhr zwei Männer von Mitarbeitern des Sicherheitsdienstes beobachtet worden. Sie hatten sich, so berichtet es die Polizei, vor den Augen der Sicherheitsleute über die Absperrung gelehnt und eine der grünen Beethoven-Statuen an sich genommen. Als sie merkten, dass sie erwischt worden waren, liefen sie weg. Einer der Diebe, ein 32-jähriger Mann, wurde vom Sicherheitsdienst gestellt und festgehalten, bis die Polizei eintraf. Der zweite Mann flüchtete.

Die Besatzung eines Streifenwagens entdeckte wenig später die vermisste Beethoven-Figur vor einem Haus auf der Brüdergasse und brachte sie zurück zu ihren verbliebenen 698 Kompagnons - denn eine weitere der Statuen fehlt laut Polizei nach wie vor. Das Kriminalkommissariat 36 habe die weitergehenden Ermittlungen zu dem Fall übernommen, so die Polizei.

Foto: Rolf Vennenbernd/dpa Vom 17.05. bis zum 02.06. 2019 wird die Kunstinstallation «Ludwig van Beethoven - Ode an die Freude», die aus 700 etwa ein Meter großen Beethoven-Statuen besteht, vor dem Beethoven-Denkmal auf dem Münsterplatz zu sehen sein.

Foto: Rolf Vennenbernd/dpa Eine der Beethoven Statuen.

Foto: Rolf Vennenbernd/dpa Lächelnde Beethoven-Statuen, ein Kunstwerk des Konzeptkünstlers und Bildhauers Ottmar Hörl, stehen vor dem etwas finster dreinblickenden Beethoven-Denkmal auf dem Münsterplatz.

Foto: Rolf Vennenbernd/dpa Ottmar Hörl, Konzeptkünstler und Bildhauer, steht inmitten seiner lächelnden Beethoven-Statuen auf dem Münsterplatz.

Foto: Rolf Vennenbernd/dpa Beethoven in gold auf dem Münsterplatz.

City Marketing Bonn hat inzwischen reagiert und zeigt auf Facebook ein Foto der Installation umrandet von Absperrgittern. Dem Text zufolge wird nun von 20 bis 8 Uhr ein Wachdienstmitarbeiter an jeder Seite eingesetzt und die Installation mit Halogenstrahlern ausgeleuchtet. Außerdem werde ein Wachdienstmitarbeiter mit einem Hund eingesetzt. City Markeiting Bonn bedauert die Maßnahmen mit den Worten: "Leider geht es nicht anders."

Wer etwas beobachtet hat, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 0228/150 zu melden.