Bonn. Über viele Jahre hat Jan Loh unzählige Bilder gezeichnet. Mit diesen leben auch die Erinnerungen und Anekdoten wieder auf. Wir haben einige zusammengetragen, die uns schmunzeln und trauern lassen - und vielleicht auch nachdenklich machen.

Von general-anzeiger-bonn.de, 13.03.2018

Nach dem Tod des "Alle-mal-malen-Manns" lebt die Erinnerung an Bonns bekanntesten Stadtmaler weiter. Über viele Jahre hat Jan Loh ungezählte Bilder gezeichnet. Sie erinnern an Erlebnisse und Anekdoten, die bei seinen Touren durch Kneipen und Biergärten entstanden sind.

Auch in der Redaktion löste die Nachricht, dass der 86-Jährige am vergangenen Donnerstag gestorben war, eine gewisse Traurigkeit aus. Viele Mitarbeiter haben Loh selbst erlebt, wurden von ihm gezeichnet oder haben mit ihm schon längere Gespräche geführt. Ein paar Erinnerungen:

GA-Redakteur Philipp König erinnert sich an sein erstes Treffen mit dem Künstler:

Dem "Alle-mal-malen-Mann" muss ich im zarten Alter von 16 Jahren das erste Mal begegnet sein. Das ist nun mehr als zwei Jahrzehnte her. Man kann sagen, dass ich sein ganzes Arbeitsleben als Künstler immer wieder auf ihn gestoßen bin. Die wilden Jahre als Teenager können von unsteter Natur sein, Jan Loh dagegen war von steter Natur. Er war immer da. An manchen Abenden begegneten wir uns drei Mal in unterschiedlichen Kneipen oder Biergärten. Er trank nur selten etwas, er war schließlich gekommen, um zu arbeiten. Schier unermüdlich. Sein Portfolio als Dienstleister war immens. Das Malen stand sicher an erster Stelle. Aber er las auch aus der Hand oder aus dem, was sich gerade anbot.

Nichts und alles von dem, was er aus den Lebensadern herauszulesen vermochte, war wahr. Im Studentenalter prophezeite er mir, ich würde später einmal drei Kinder bekommen. Zwei habe ich mittlerweile, und es müsste mit dem Teufel zugehen, wenn Jan Loh am Ende nicht Recht behielte. Das Erstaunliche an diesem Mann, der übrigens mit den Jahren durchaus launischer und grummeliger wurde, waren sein Pflichtbewusstsein und seine Zähigkeit. Wie oft schwang er sich trotz Erkältung auf sein Fahrrad und fuhr, mit schwerer Tasche bepackt, seine Stationen ab? Einmal begrüßte ich ihn mit den Worten: "Wir haben schon auf dich gewartet." Und Loh zitierte "Mundharmonika" aus dem Western "Spiel mir das Lied vom Tod": "Irgendeiner wartet immer." Es ist ein Jammer, dass man künftig vergeblich auf ihn warten wird.

Zeichnungen vom "Alle-mal-malen-Mann" Foto: Helena Blöcker Helena Blöcker schickte uns dieses Bild von und mit Jan Loh: "Ich habe durch meinen Beruf Musicaldarstellerin viele Umzüge hinter mir, aber nach Hause zu kommen und das Highlight, ein Stück Heimat und Jugend, den Alle-mal-malen-Mann zu erleben und anderen zu zeigen, war immer so herzerwärmend. Sogar mein Mann hat ihn ins Herz geschlossen, er kommt aus Bayern. Ich bin wirklich traurig... Hier mein letztes Bild von und mit ihm: 8. April 2014, Café Göttlich mit zwei guten Freunden."

Foto: Hei Ke Hei Ke schickte dieses Bild via Facebook und schrieb dazu: Wie traurig :-(, vor gerade mal einem Monat hat er noch ein Bild von uns gemalt... RIP Jan Loh"

Foto: Matthes Rop Matthes Rop schickte dieses Bild mit dem Kommentar: "Zum Geburtstag :-)"

Foto: Isabell Schröder Dieses Bild ist im Besitz von Isabell Schröder. Sie kommentiert: "Hoffe es gibt genug Papier da wo er jetzt ist."

Foto: Pia Ge Dieses Bild erreichte uns von Pia Ge. Sie gibt an: "Café Spitz 2014".

Foto: Heike Weis Heike Weis schickte uns dieses Bild. Sie schreibt: "Erst vor drei Wochen hat er uns noch gemalt."

Foto: Frank Otto "Noch ein 'Meisterwerk' ... entstanden 2001 im Bierhaus Machold", schreibt Frank Otto zu diesem Bild.

Foto: Doreen Oberbösch Doreen Oberbösch schickte uns dieses Bild und schrieb dazu: "Wie traurig... letzten Sommer hat er uns dieses Portrait am alten Zoll erstellt. :-("

Foto: Dagar Wagner Dieses Bild stammt von Dagmar Wagner. Sie hat es mit dem Kommentar versehen: "Bleibt in netter Erinnerung! Rip"

Foto: Claudia Huismann Claudia Huismann schickte uns dieses Bild über Facebook und schrieb dazu: "2011 im Salvator. Schön geworden."

Foto: Bernd Sonntag Bernd Sonntag schreibt zu diesem Bild: "Wer hat sich nicht von ihm malen lassen. Traurig."

Foto: Anna Chen Anna Chen schickte dieses Bild und erinnert sich: "Das war ein wunderschöner Abend in 2015 im Bönnsch mit meinen Eltern und meinem Freund, wir werden ihn vermissen! :-("

Foto: Barbara S. Schramm Barbara S. Schramm schickte dieses Bild mit den Worten: "Im Bierhaus Machold mit zwei meiner Söhne :-("

Foto: Alexia Assad Alexia Assad schickte uns gleich mehrere Bilder, die Jan Loh an ihrer Hochzeit von ihr, ihrem Mann und ihren Gästen gezeichnet hat. Sie schrieb dazu: "Mein Mann hatte ihn am alten Zoll gefragt, ob er sich vorstellen könnte, zu unserer Hochzeit zu kommen, um die Gäste zu zeichnen. Er hat direkt zugesagt und am 25.08.2012 kam er als Überraschungsgast zum Margarethenhof nach Königswinter. Alle Bonner Gäste erkannten ihn sofort. Gerne erinnern wir uns daran zurück. Ein liebenswerter, eigensinniger und unnahbarer Mann. Möge er ihn Frieden ruhen."

Foto: Lisa Duhme Lisa Duhme erinnert sich an den "Alle-mal-malen-Mann" und schickte uns frühe Bilder von ihm: "Die Zeichnungen, die ich von Jan Loh besitze, sind fast 20 Jahre alt. Natürlich erinnere ich mich gut an meine Alle-mal-malen-Male. Nicht auch zuletzt deshalb, weil alle weiteren seiner Auftritte, die ich seither in den Jahren bis heute in Gasthäusern beobachten konnte, stets dieselben Worte, denselben Ablauf, dasselbe Ergebnis hatten – sein Erscheinen mit der alten Aktentasche in der Hand, sein sichtbares, aber doch unaufdringliches Schlurfen zwischen den Tischen, sein Mal-Malen-Ritual der Kontaktaufnahme, seine trockenen Sprüche auf Ablehnung, seine Zeichnungen, auf denen man sich nicht wirklich erkannte. Im Sommer und Herbst 1999 erwarb ich für ein paar deutsche Mark meine beiden Zeichnungen. Im Bönnsch hockte ich im Juni mit meinem langjährigen Freund zusammen, als Jan Loh hereinkam. Ich erinnere mich, dass wir für Schriftdeutung und Handlesen noch ein paar Silberlinge drauflegten. Es war königlich. Beim Schriftlesen lag er gar nicht mal so daneben mit seiner Deutung, an die Ergebnisse des Handlesens kann ich mich leider nicht mehr erinnern. Im Herbst desselben Jahres, als ich mit einer Freundin das Bierhaus Machold besuchte, luden wir ihn ein weiteres Mal an unseren Tisch."

Foto: Sven Pachler Sven Pachler schickte uns dieses Bild und erinnert sich zurück: "Für mich als ehemaliger Beuel-Bonner ist Herr "Loh" natürlich kein Unbekannter. Er war Kult und Kultur der Bonner Nachtszenerie und schaffte es mit seinen Bildern Leute glücklich zu machen und eine mit Herzblut gezeichnete Erinnerung an einen besonderen Abend mit nach Hause zu nehmen. Auch mir und einigen alten Freunden ist es so ergangen. Genauer gesagt, als wir nach 10 Jahren unser erstes Klassentreffen der 10.4, Jahrgang 2005, der Gesamtschule Bonn-Beuel in Bonn abhielten. Als es über den Friedensplatz "Alle-Mal-Malen heute?" schallte, wusste jeder Bescheid. Heute noch erinnere ich mich mit Blick auf das Bild gerne an diesen Moment zurück. Und ob man's glaubt oder nicht, ungewollt ergab sich mir ein kleiner Reim: Den Stift gezückt und fix skizziert - mit einem kurzen Satz verziert - Unterschriften angebracht - danke Jan Loh Künstler, der Nacht. Danke Jan Loh, es war uns eine Ehre."

Foto: Carola Bialdyga Carola Bialdyga schickte uns dieses Bild und schrieb dazu: "Anbei ein Porträt von mir und ein paar Freunden, gezeichnet vom Alle mal malen Mann im Mai 2013 nach Rhein in Flammen."

Foto: Wladimir Schukow Wladimir Schukow erinnert sich noch gut an den Abend, als ihn Jan Loh mit einer Freundin zeichnete: "Ein Bild, welches Jan Loh 2015 von einer Couchsurfing-Freundin und mir draußen vor Salvator gezeichnet hat. (...) Und entgegen der Behauptungen, man könne die gemalten Personen nur schwer identifizieren, weiß ich doch anhand des Bildes ganz genau, welche meiner vielen Couchsurfer*innen mich an dem Abend ins Salvator begleitet hat. Ich gab Jan Loh damals wohl sowas wie 10-15 Euro, fand seine Schlagfertigkeit und Unnachgiebigkeit beeindruckend und war auch irgendwie aufgeregt, dass ich den Alle-mal-malen-Mann endlich in Wirklichkeit sehen konnte, nachdem ich zuvor jahrelang nur über ihn gehört hatte - ich kam 2010 von Baden-Württemberg nach Bonn. Danach begegnete ich ihm noch häufiger hier und da in der Stadt auf seinem Fahrrad, grüßte ihn und stellte ihn gerne Freunden als den "Alle-mal-malen-Mann" vor. Auch wenn mir Jan Loh ansonsten fremd war, bedaure ich doch den Verlust."

Foto: Beate Kühne Beate Kühne hat uns dieses Bild zugeschickt und schrieb dazu: "Eine Zeichnung vom 1. Februar 2002 im Pathos."

Foto: Thorsten Vongehr Thorsten Vongehr schickte uns dieses Bild und beschrieb dazu seine Erinnerung: "Es war die Nacht vom 02.02. auf den 03.02.2018. Nach einem langen Tag und einem letzten, späten Termin, traf ich mich nach 10 Jahren, spontan mit zwei meiner besten Freunde. Wir landeten schließlich bei James Joyce. Für mich das erste mal dort. (...) Irgendwann kam er zur Tür herein. Vom „alle mal malen Mann“ wussten meine Freunde bis dahin wenig. Voller Begeisterung klärte ich sie auf. Dann kam er zu uns und wollte uns malen. Selbstverständlich. Wir sollten ihn nicht beachten, unser Zusammensein weiter genießen und einfach leben. „Auch wenn du mir gegenüber sitzt, werde ich dich aus dem Profil malen. Als ob du deinen Freunden gegenübersitzt.“ (...) Es mag keine große Kunst sein, doch er hat einen für uns ganz besonderen Augenblick unendlich gemacht. Danke dir, Jan, du warst ein ganz Großer!"

Foto: Sandra Esch Sandra Esch schickte uns dieses Bild und schrieb dazu: "Es ist wirklich schmerzlich, dass er von uns gegangen ist. Kennen gelernt habe ich ihn vor über zehn Jahren. Und ein paar Bilder habe ich von ihm. Das ist das letzte, an meinem Geburtstag. Gar eine Freundin aus Mexiko, die zu Besuch da war, hat ein Bild von ihm und war total begeistert. Er konnte tatsächlich super englisch sprechen, was mich sehr überrascht hat. Lebe wohl, du wirst aber immer zu Bonn gehören. Die Kneipen werden ohne dich leerer werden.."

Foto: Tina Oat Porridge Tina Oat Porridge schickte uns dieses Foto. "Zu unserem Jahrestag vor 2 Jahren gab es diese coole Zeichnung mit persönlicher Widmung", schrieb sie dazu.

Foto: Jenny Pannes Elena, Carolina und Jenny sind im Januar 2015 im Café Spitz vom "Alle-mal-malen-Mann" gemalt worden. Zu dem Bild schrieben sie: "Seine Widmung: 'Wir feiern heute nach langem auseinandergehen ein wundervolles Wiedersehen mit unserer lieben Carolina sagt eigentlich schon alles. Nach dem Abi schlägt jeder einen anderen Weg ein. Ob Studium im Ausland, Schauspielschule in Köln oder eine Ausbildung bei einem großen Bonner Konzern. Dennoch trifft man sich nach ständigen schriftlichen Kontakt nach Jahren nochmal auf ein Glas Wein und.... unser Bonner Alle mal malen Mann hat den wunderschönen Moment festgehalten.

Foto: Dirk Salmon Dirk Salmon schickte uns dieses Bild und erinnerte sich an die Begegnung mit dem "Alle-mal-malen-Mann": "Das Bild zeigt meine Frau Stephanie und mich. Jan Loh unterhielt sich sehr angeregt mit meiner Frau über ihren Beruf. Er fand, ‚Lehrerin‘ sei ein sehr schöner Beruf. Wir werden ihn vermissen. Er gehörte zum Bonner Abendleben dazu."

Foto: Lynn Jaritz Lynn Jaritz schickte uns dieses Bild, das im Frühjahr 2016 entstand. Sie schreibt dazu: "Der Alle- mal- Malen- Mann war definitiv Bonn- Kult pur! R.I.P"

Foto: Peter Sauer Vielen Dank an Peter Sauer für dieses Bild. Er schrieb dazu: "Das Paar hatte sich dort gerade kennengelernt, ist heute glücklich verheiratet und hat ein Sohn. Das Bild ist daher für die beiden 'historisch'".

Ein unerhörter Vorschlag

GA-Redakteurin Tina Stommel zog einst den Ärger des "Alle-mal-malen-Manns" auf sich:

Er war, na ja – in seiner Art verwandt mit dem kölschen Köbes: So wie der einem aber so richtig pampig kommen kann, wenn man statt mehreren schnellen Kölsch so etwas Unartiges wie eine Tasse Kaffee haben will, so konnte auch Loh richtig ruppig werden, wenn auf seine klare Angebotsdefinition „Mal malen“ nicht ein klares Ja kam – oder auch ein Nein, dann zog er eben weiter.

Nun ist es so: Nach mehreren Fast-Porträtsitzungen für Loh in den Kneipen der Altstadt wollte ich irgendwann mal anders: Im Pawlow in der Altstadt stand Loh vor mir, murmelte mit diesem irgendwie nie so ganz auf sein „Opfer“, irgendwie immer ein Stück weit in sein eigenes Inneres fokussierten Blick seine „Alle mal malen“-Satz durch den Kneipendunst hindurch zu mir - und ich sagte: „Ja. Ich. Sie!“ und zückte Kugelschreiber und Bierdeckel. Da guckte er mich an, finster wie der Köbes angesichts einer Cappuccino-Order, und sagte: „Ne, ne, das mache ja ich.“ – „Okay“, sagte ich, „Sie malen – und ich male.“ – „Ne, ne“, sagte er wieder und ärgerlich ruckte er Richtung nächsten Kneipentisch.

Ich fing an zu kritzeln: Loh von hinten. Er drehte sich um, sah kurz, wie mein Stift über die runde Pappe flitzte, brummelte und ging. Die Deckelzeichnung habe ich nicht mehr. Aber seit meinem unerhörten Vorschlag hatte er mich eine Weile im Kopf, guckte mich, wen wir uns mal wieder begegneten in der Altstadt, schräg an, murmelte etwas, was ich nicht verstand und wohl auch nicht verstehen sollte – und ließ mich längere Zeit als potentielle Porträtkandidatin aus. Dann vergaß er den Vorfall irgendwann. Ich nicht. Aber ich ließ ihn noch ein paarmal alle mal und mich malen und hielt mich mit weiteren Überraschungsreaktionen höflich zurück.

Ein Bild nach einer anstrengenden Schicht

GA-Redakteur Simon Bartsch lernte Jan Loh nach einer anstrengenden Nachtschicht kennen:

Vor gut 15 Jahren hatte ich meine erste bewusste Begegnung mit Jan Loh. Nach einer anstrengenden Schicht als Barkeeper einer Bonner Kneipe, saßen wir mit der Belegschaft im Bellini auf ein Feierabendbier zusammen, als der „Alle-mal-malen-Mann“ an unseren Tisch trat. Ich hatte ihn noch nie zuvor gesehen, geschweige denn von ihm gehört. Und um ehrlich zu sein, nervte er mich nach diesen zwölf Stunden Arbeit. Auf der anderen Seite weckte Loh eine seltsame Form Mitleid in mir, wie er mühsam versuchte, sich ein paar Euro dazuzuverdienen. Natürlich war mir klar, dass seine Bilder nicht besser als am Montmatre sein könnten und auch nicht irgendwann mal ein Vermögen wert sein würden. Und doch ließen wir uns von ihm malen. Als Loh-Neuling war ich tatsächlich ein wenig über das Werk enttäuscht.

Erst in den folgenden Jahren ist mir bewusst geworden, welchen Stellenwert Loh für viele Bonner hatte. Er war eine Institution des Bonner Nachtlebens. Umso schöner, dass ich ihn für eine Reportage 2015 eine ganze Nacht lang begleiten durfte. An diesem Abend lernte ich den Menschen hinter dem Künstler kennen. Loh war nachdenklich, wehmütig, vielleicht gebrochen, sicherlich sehr einsam. Zumindest fühlte er sich so. Dabei hat ihn eine ganze Stadt geliebt. Er wollte auf keinen Fall über private Dinge sprechen, lieber über aktuelle Themen philosophieren. Er war mir auf seine kautzige Art sehr sympathisch. Nie um eine Antwort oder Ausrede verlegen. Ob er sich die Welt schön redete oder nur negative Dinge ausblendete, kann ich nicht sagen. Seinen wehmütigen, einsamen Blick auf den Rhein an diesem Abend werde ich nie vergessen!

Mit dem Fahrrad über rote Ampeln

GA-Redakteur Andreas Dyck erinnert sich an eine ganz besondere Radtour mit Jan Loh durch die Bonner Nacht:

Soweit ich auch an meine Kneipenabende zurückdenke, Jan Loh war immer da. Mit seinen vielen Tausenden Bildern, die er an ungezählten Abenden zeichnete, hat er sich in Bonn ein Lebenswerk geschaffen. Nun ist er fort und hinterlässt eine Lücke. Unvergessen bleiben wird mir ein Abend mit ihm. Gemeinsam radelten wir für Fotoaufnahmen durch eine laue Sommernacht, er auf seinem viel zu kleinen klapprigen Fahrrad. Irgendwie zerbrechlich sah er darauf aus, wenn er stoisch seine Runde drehte. Grüße und Zurufe nahm er mit einem leisen Knurren entgegen. Nur ein kleines Lächeln verriet, dass Loh seine Bekanntheit durchaus genoß. Häufig verwies er auf seine Fans im Internet. Ein Ort, der ihm weitgehend fremd war. Stolz schwang dann mit.

Um rote Ampeln scherte er sich wenig und forderte mich auf, sie wenn möglich zu ignorieren. "Die Deutschen sind ein merkwürdiges Volk", sagte er. "Die würden auch an einer Ampel halten, wenn man sie durch eine leere Wüste schickt." Er war wohl ein Einzelgänger, ein Querdenker, vielleicht auch ein Querulant. Doch obwohl er seinen Mitmenschen fremd blieb, war er auch eins: ein Stück Heimat.

Über die Erinnerungen der GA-Redakteure hinaus haben uns zahlreiche Zuschriften erreicht, die an die Zeit mit dem "Alle-mal-malen-Mann" erinnern. Eine kleine Auswahl:

So erinnern sich die Bonner an den "Alle-mal-malen-Mann" "Bei mir hat er oft seine Zeichenstifte gekauft - und immer mit Kleingeld aus einer Plastiktüte bezahlt." (Monika Weber vom Geschäft Feines Künstlermaterial - Fine Art Material in der Kaiserstraße in Bonn)

"Ich bin von Herrn Loh zu meinem Junggesellenabschied portaitiert worden (...). Ich kenne Herrn Loh auch von meiner ehemaligen Arbeitsstelle. Dort kam er immer hin, trank seinen Kaffee und malte selbstverständlich auch Menschen. Für Bonn wird er fehlen. RIP 'Alle mal malen Mann'." (Sebastian Marx)

"Ganz plötzlich und unerwartet ist er einfach weg. Und dabei war es doch fast schon so, als würde er in 10 Jahren noch von Tür zu Tür ziehen. Unermüdlich und zeitlos. Es war die Nacht vom 02.02. auf den 03.02.2018. Nach einem langen Tag und einem letzten, späten Termin traf ich mich nach zehn Jahren spontan mit zwei meiner besten Freunde. Wir landeten schließlich bei James Joyce. Für mich das erste Mal dort. Viele Anekdoten und Geschichten aus längst vergangenen Schultagen machten diesen Abend zu etwas ganz Besonderem, so als wäre nicht ein Jahr seit unserem letzten Treffen vergangen. Irgendwann kam er zur Tür herein. Vom „Alle mal malen Mann“ wussten meine Freunde bis dahin wenig. Voller Begeisterung klärte ich sie auf. Dann kam er zu uns und wollte uns malen. Selbstverständlich. Wir sollten ihn nicht beachten, unser Zusammensein weiter genießen und einfach leben. „Auch wenn du mir gegenüber sitzt, werde ich dich aus dem Profil malen. Als ob du deinen Freunden gegenübersitzt.“ Ich setzte mich um, selbstverständlich, sollte das spätere Werk doch die Situation zeigen, wie sie eben war. Wir unterhielten uns und er wurde Teil dieser angenehmen Gesellschaft. Dabei war das, was er zu sagen hatte, interessant, spannend und stellenweise sogar recht amüsant. Einen Moment hielt die Zeit für uns an. So wie Jan Loh diesen Moment für die Ewigkeit festhielt. Und dann dieser Moment, als wir unsere Namen verewigten und er – einfach so - zusammenreimte was den Abend so perfekt beschrieb: „Alte Schulfreunde der Emilie-Heyermann Realschule feiern nach 10-jährigem Auseinandergehen ein herzliches Wiedersehen!“ „Das ist ein Kunstwerk, welches mal ein Paar tausend Euro wert sein wird. Ich mache es für euch günstiger, ein richtiges Schnäppchen, sagen wir 3 Euro pro Person.“ Er bekam 20 €. Es mag keine große Kunst sein, doch er hat einen für uns ganz besonderen Augenblick unendlich gemacht. Danke dir, Jan, du warst ein ganz Großer!" (Thorsten Vongehr)

"Am alten Zoll vor Jahren. Er war im Gespräch sehr nachdenklich und hat sicher was erlebt, was ihn dazu veranlasst hat. Sein abendliches Umherziehen in den Kneipen, seine Flucht vor dem abendlichen Alleinsein! Tagsüber lesen und denken... abends holte es ihn dann ein!" (Andreas C. Schmitz)

"Ich lebe noch nicht lange in Bonn und verbinde erst wenig mit dieser Stadt. Aber mit dem Alle-Mal-malen-Mann hat die Stadt eins ihrer Wahrzeichen verloren :(

Ohne über den Kultstatus von Hrn. Loh Bescheid zu wissen, hat uns dieser im James Joyce gefragt, ob er uns zeichnen darf. Nach wenigen gewechselten Sätze war klar, dass dieser Mann kein "0815-Straßenzeichner" war. Er war auch ein bisschen Philosoph und wollte mit den Leuten reden. Er wollte von den Leuten lernen und auch selbst ein bisschen von seinen Lebenserfahrungen weitergeben.

Schade dass er uns kein zweites Mal mehr malen kann. :( (Clemens Plank)

"Mit Wehmut habe ich gerade den Artikel über seinen Tod gelesen. Ich hatte das Glück, dass er meine Familie und mich zwei Mal gemalt hat. Es war doch eine Ehre, denn ER hat sich die Personen ausgesucht, die er malen wollte!!! Noch etwas Besonderes hatte er zu bieten. Er bat mich einen Satz auf ein Blatt Papier zu schreiben. Anhand dieses Satzes gab er eine persönliche Einschätzung zu mir und meinem Charakter ab, das war so genau, dass wir Anwesenden total entzückt waren. Ich weine Herrn Loh einige Tränen nach, von seiner Art gibt es zu wenige in den unruhigen Zeiten." (Thomas Fischer)

Auch wenn ich – wie so viele andere Alle-mal-malen-Zeichnungsbesitzer – ihm nicht persönlich nahestand: Es ging mir nahe, als meine Familie mich heute Morgen informierte, dass es ihn nicht mehr gibt, den Alle-mal-malen-Mann. Ich mochte diesen grummelnden, schlurfenden und doch auch irgendwie sympathischen alten Mann. Und das Schlimmste: In den vergangenen Monaten hatte ich oftmals zu Familie und Freunden gesagt, dass es Zeit wird für eine weitere Zeichnung, denn keiner wisse, wie lange diese liebenswerte betagte Bonner Kultfigur noch jeden Abend durch die Kneipen ziehen würde. Es ist zu spät. Die Zeichnungen, die ich von Jan Loh besitze, sind fast 20 Jahre alt. Natürlich erinnere ich mich gut an meine Alle-mal-malen-Male. Nicht auch zuletzt deshalb, weil alle weiteren seiner Auftritte, die ich seither in den Jahren bis heute in Gasthäusern beobachten konnte, stets dieselben Worte, denselben Ablauf, dasselbe Ergebnis hatten – sein Erscheinen mit der alten Aktentasche in der Hand, sein sichtbares, aber doch unaufdringliches Schlurfen zwischen den Tischen, sein Mal-Malen-Ritual der Kontaktaufnahme, seine trockenen Sprüche auf Ablehnung, seine Zeichnungen, auf denen man sich nicht wirklich erkannte. Im Sommer und Herbst 1999 erwarb ich für ein paar deutsche Mark meine beiden Zeichnungen. Im Bönnsch hockte ich im Juni mit meinem langjährigen Freund zusammen, als Jan Loh hereinkam. Ich erinnere mich, dass wir für Schriftdeutung und Handlesen noch ein paar Silberlinge drauflegten. Es war königlich. Beim Schriftlesen lag er gar nicht mal so daneben mit seiner Deutung, an die Ergebnisse des Handlesens kann ich mich leider nicht mehr erinnern. Im Herbst desselben Jahres, als ich mit einer Freundin das Bierhaus Machold besuchte, luden wir ihn ein weiteres Mal an unseren Tisch. In den Jahren danach gab es kaum einen abendlichen Stadtbesuch, bei dem Jan Loh nicht im jeweiligen Lokal erschien. Und je mehr Jahre vergingen, umso häufiger dachte ich an dieses dritte Bild, das er noch malen sollte. Und meine Schrift sollte er noch mal deuten. Und aus der Hand lesen. Noch einmal in den Genuss des kauzigen Kultmalers und Stadt-Wahrsagers kommen, um für die Zukunft gerüstet zu sein, denn er wurde ja nicht jünger. Nun ist es zu spät für eine Loh-Lesung mit Zeichnung. Schade. Ich mochte den Alle-mal-malen-Mann und werde mich gerne an ihn erinnern." (Lisa Duhme)

