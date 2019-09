Vor 70 Jahren in Bonn

Blick in den Großen Plenarsaal des Bundeshauses in Bonn kurz vor der Vereidigung des ersten Bundeskabinetts am 20. September 1949: Auf dem Podium auf der linken Seite sitzen die designierten Mitglieder, Kanzler Konrad Adenauer steht am Rednerpult.

Bonn. 70 Jahre ist es her, dass Bonn 1949 die ersten Entscheidungen als Regierungssitz erlebt und feiert. Im September reiht sich ein wichtiges Ereignis an das nächste, damals im noch provisorischen Plenarsaal im noch unvollständigen Regierungsviertel.

Von Bernd Linnarz, 13.09.2019

„Die Stadt Beethovens ruft die Welt“, „Bonn erlebt historische Stunden“, „Die Geburt der Bundesrepublik Deutschland“ – das sind nur drei der vielen Schlagzeilen, mit denen die General-Anzeiger in großen Lettern die Geschehnisse in der zweiten Septemberwoche 1949 überschrieb. Und nicht nur Bonn hielt in dieser kurzen Zeit den Atem an. Erste Sitzung des Bundestag, die Konstituierung des Bundesrats, die Wahl des ersten Bundespräsidenten, drei Tage später Wahl des ersten Kanzlers der Bundesrepublik Deutschland. Das alles im noch provisorischen Plenarsaal im noch unvollständigen Regierungsviertel. Die kleine Stadt am Rhein stand neun Tage lang Kopf. Ende des Monats wurden in Bonn mit der Gründung des Nationalen Olympischen Komitees (NOK) zudem die Weichen für die sportliche Zukunft der Nation gelegt, die vier Jahre zuvor noch am Boden lag.

Rückblick auf 50 Jahre Bundestag in Bonn Der 7. September ist für den Bundestag ein doppelt bedeutsames Datum. 1949 trat er an diesem Tag in Bonn zur ersten Sitzung zusammen. Genau 50 Jahre später nahm er die Arbeit im Berliner Reichstag auf. Ein Foto-Rückblick auf die Bonner Zeit. Foto: Stadtarchiv Bonn An den Fensterscheiben der Bonner Republik: Schwedische Studenten, so ist es überliefert, verfolgen auf diesem Bild am 23. Mai 1949 die Verkündung des Grundgesetzes.

Foto: dpa Parlamentarier fahren am 7. September 1949 vor dem mit Fahnen geschmückten Bundeshaus mit Automobilen vor.

Foto: dpa Historischer Moment: Die konstituierende Sitzung des ersten Deutschen Bundestages am 7. September 1949 in der einstigen Turnhalle der Pädagogischen Akademie, die zuvor zum Plenarsaal umgebaut worden war. Eingeleitet wurde die Sitzung mit Beethovens festlicher Ouvertüre "Weihe des Hauses", bevor Alterspräsident Paul Löbe das Wort ergriff.

Foto: dpa Erstmals seitdem die Nationalsozialisten mit dem Ermächtigungsgesetz im März 1933 den Reichstag ausgehebelt hatten, nahm wieder ein frei gewähltes Parlament seine Arbeit auf. 29.104 Stunden lang hat das Parlament seit 1949 diskutiert.

Foto: dpa Nach seiner Wahl am 15. September 1949 zum ersten deutschen Bundeskanzler verlassen Konrad Adenauer und seine Tochter Elisabeth "Libet" den Sitzungssaal des Deutschen Bundestags in Bonn. Adenauer war von 1949 bis 1963 der erste Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland und von 1951 bis 1955 zugleich Bundesaußenminister.

Foto: Archiv/Heinz Engels 1949: Der Bundestag macht Bonn zur Hauptstadt. Hermann Wandersleb jubelt. Als Chef der nordrhein-westfälischen Landeskanzlei kämpfte Wandersleb mit allen erlaubten Tricks darum, dass sich die bundesrepublikanische Volksvertretung in Bonn niederließ. Sein Taktieren hinter den Kulissen brachte ihm später Namen wie "Bonn-Macher", "Geburtshelfer" oder "Bonnifacius" ein. 1969 verlieh ihm die Stadt den Titel des Ehrenbürgers.

Foto: dpa Je einschneidender die zu fassenden Beschlüsse desto emotionaler wurden die Debatten geführt. So lieferte sich der Bundestag im Februar 1952 eine 20-stündige Redeschlacht über die Wiederbewaffnung Deutschlands. Auf dem Foto diskutieren Abgeordnete der FDP.

Foto: dpa Andere Abgeordnete studieren während der Wehrdebatte 1952 die Tagespresse.

Foto: dpa Am 30. Mai 1968 hat der Deutsche Bundestag trotz heftiger Proteste der Gewerkschaften und vor allem der Studentenbewegung die Notstandsverfassung verabschiedet und in das Grundgesetz aufgenommen. Wenige Tage zuvor spricht Schriftsteller Heinrich Böll zu den Teilnehmern der Großdemonstration und anschließenden Protestkundgebung gegen die geplanten Notstandsgesetze im Bonner Hofgarten. Laut Polizeischätzungen nahmen etwa 22.000, nach Angaben der Veranstalter bis zu 60.000 Menschen teil.

Foto: dpa Die aus Berlin stammende Französin Beate Klarsfeld beschimpft während einer Bundestagssitzung in Bonn im April 1968 von der Zuschauertribüne im Bundestag aus Bundeskanzler Kiesinger als "Nazi" und "Verbrecher". Neben ihr steht ein Saaldiener. Im selben Jahr ohrfeigte sie Kiesinger und wurde mit dieser Tat berühmt.

Foto: dpa Willy Brandt war von 1969 bis 1974 der vierte Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland. Für seine Ostpolitik erhielt Brandt 1971 den Friedensnobelpreis.

Foto: dpa 1972: Die damalige Bundestagspräsidentin Annemarie Renger (SPD) sitzt im Bundestag während der Wahl des Bundeskanzlers. Willy Brandt wurde im Dezember von der SPD/FDP-Mehrheit wiedergewählt, nachdem im April ein Misstrauensvortum gegen ihn gescheitert war.

Foto: dpa 1976: Mit ihren Spitzenkandidaten Helmut Schmidt und Helmut Kohl werben SPD und CDU in Bonn für Stimmen bei den Wahlen zum Deutschen Bundestag. Kohl ist erstmals Spitzenkandidat der Union.

Foto: dpa Der damalige CDU-Vorsitzende Helmut Kohl spricht am 1. Oktober 1982 im Bundestag in Bonn vor der Abstimmung über das konstruktive Misstrauensvotum gegen den damaligen Bundeskanzler Helmut Schmidt (SPD), der links neben ihm in der Regierungsbank sitzt. Durch das Votum wird Kohl zum neuen Bundeskanzler gewählt. Über 16 Jahre prägte er Deutschland als Kanzler und die CDU als Vorsitzender während eines Vierteljahrhunderts.

Foto: dpa Im März 1983 zogen die Grünen zum ersten Mal in den Bundestag ein. Deren Abgeordnete sitzen während der konstituierenden Sitzung des Deutschen Bundestages in Bonn unter den konservativer gekleideten Abgeordneten der anderen Parteien.

Foto: dpa Das Archivbild vom September 1986 zeigt den Plenarsaal im Bonner Wasserwerk. In dem ehemaligen Pumpenhaus des zur Kaiserzeit errichteten Wasserwerkes wurde ein Plenarsaal als Ausweichquartier während der Umbauarbeiten eingerichtet.

Foto: GA-Archiv Bonn oder Berlin? Am 20. Juni 1991 wurden im alten Wasserwerk Nägel mit Köpfen gemacht. Am Morgen vor der Entscheidung schien die Stimmungslage noch ausgewogen. Es folgte die Sitzung, in der die Abgeordneten sich rund 12 Stunden lang die Köpfe über den künftigen Sitz von Parlament und Regierung heiß redeten, hochemotional, aber weitgehend sachlich. Das ließ die Debatte als "Sternstunde" in die Geschichte des Bundestags eingehen. Das Ende der Anstimmung ist bekannt: Die Bonn-Berlin-Abstimmung ging mit 337 zu 320 Stimmen knapp zugunsten Berlins aus.

Foto: GA-Archiv Nach der Entscheidung für den Umzug von Parlament und Teilen der Regierung nach Berlin macht sich unter Bonner Einzelhändlern, bei den unzähligen kleineren Dienstleistern mit Auftraggebern im Regierungsviertel und auch in der lokalen Immobilienwelt ein Gefühl breit, das für diese Branchen jahrzehntelang ein Fremdwort geblieben ist: Existenzangst. Es folgen Demonstrationen, wie hier im Jahr 1992.

Foto: GA-ARCHIV Besucher stehen im Herbst 1992 bei der Eröffnung des neuen Plenarsaals, dem sogenannten "Behnisch-Bau", Schlange.

Foto: dpa Der Bonner Plenarsaal des Bundestages während einer Debatte im Februar 1994.

Foto: dpa Eine, die schon im Bonner Bundestag geredet hat: Angela Merkel im März 1999. Als CDU-Generalsekretärin wirft Merkel der Regierung vor, daß die Ökosteuer-Reform nicht dem Wirtschaftsstandort Deutschland helfen würde. Stattdessen solle die Energiebesteuerung auf europäischer Ebene geregelt werden, sagte Merkel.

Foto: dpa Dann ist es so weit: Der Bundestag zieht um. Wieder an einem 7. September, diesmal im Jahr 1999, verabschiedet er sich aus Bonn und nimmt im Berliner Reichstagsgebäude die Arbeit auf. Abgeordnete machen ein letztes Erinnerungsfoto.

Foto: dpa Im Juli 1999 verladen Mitarbeiter einer Speditionsfirma in Bonn Umzugsgut des Deutschen Bundestages. Häufige Arbeitsplatzwechsel und der anhaltende Abwanderungstrend von Ost- nach Westdeutschland lassen die Kassen der Möbelspediteure klingeln. Zudem profitiert die Branche noch immer vom Umzug der Bundesregierung und des Bundestages von Bonn nach Berlin.

Foto: dpa Mit der Annahme der Kisten, Einrichtungsgegenstände und Materialien aus Bonn übernahm der Deutsche Bundestag offiziell das Reichtagsgebäude.

Foto: picture alliance / Oliver Berg/d Das Regierungsviertel heute: Tausende von Beamten folgten dem Regierungstross ab 1999 und in den Jahren darauf mit ihren Familien nach Berlin. Laut Berlin/Bonn-Gesetz sollte dennoch eine Mehrheit der Ministeriumsbediensteten in Bonn verbleiben. Doch der Rutschbahneffekt sorgt dafür, dass heute mehr als zwei Drittel, nämlich rund 12.600 Bedienstete (Stand: 2018) in Berlin arbeiten.

7. September

„Wir wollen diesen den Armen und Bedürftigen, wir wollen die selbstsüchtigen in Schranken halten, und wir wollen den Schwachen vor dem Starken schützen – in diesem Sinne dienen wir auch am Besten dem Frieden der Welt.“ Mit diesen Worten gibt der mit 346 von 402 Stimmen gewählte Erstpräsident dem ersten Deutschen Bundestag die Richtschnur seiner Arbeit vor. Sogar der Regen hörte zu dieser Zeit auf, an die Scheiben des Bundshaues zu klopfen, und zwischen die festlichen Töne der vom Kölner Gürzenich-Orchester intonierten Fünften Symphonie von Beethoven zwitscherte eine fröhliche Truppe auf dem Personendampfer „Drachenfels“ das Lied „Wir sind die Eingeborenen von Trizonesien“. In den Polstersesseln im Foyer schliefen derweil etliche Arbeiter einen gesunden Schlaf. Sie waren 48 Stunden nicht ins Bett gekommen. Randerscheinungen einer historischen Sitzung – eine wenige SPD-Anträge gab es auch.

12. September

Während die Bundesversammlung im Bundeshaus den neuen Bundespräsidenten wählt, ist der Bonner Marktplatz längst gefüllt. Als Köhler um 19.17 Uhr das Ergebnis bekanntgibt, wissen auch die rund 20.000 Menschen vor dem Rathaus Bescheid: „Professor Theodor Heuss (FDP) hat im entscheidenden Wahlgang 416 Stimmen erhalten, Kurt Schumacher (SPD) 312“, ertönt es aus den Lautsprechern. Die Menge jubelt, die Münsterglocken läuten – rund zwei Stunden später, nach kurzen Staatsakt im Bundeshaus, taucht die Eskorte mit dem neuen Präsidenten und seiner Frau auf. Heuss redet zu den Bonnern, fährt am späten Abend sogar noch weiter durch ein Spalier von Menschen, Fackeln und Fahnen nach Bad Godesberg. Bis tief in die Nachtstunden feiern Kinder, Frauen und Männer in den Straßen die Geburtsstunde der Bundesrepublik.

15. September

An diesem Tag beginnt in Bonn die 14-jährige Kanzlerschaft des ehemaligen Kölner Oberbürgermeisters Konrad Adenauer. Er ist bereits 74, als die CDU/CSU-, die FDP und die DP-Fraktion an diesem Morgen geschlossen für ihn stimmen. Nach seiner Vereidigung muss er Hunderte Autogramme auf Einlasskarten geben. Ein Pressefotograf ruft ihm zu „Bitte etwas lächeln, Herr Bundeskanzler!“ Der ruft zurück: „Aber gerne, denn ich weiß, dass ich bald nichts mehr zu Lachen habe!“ Ganz der Alte.

25. September

Bundespräsident Heuss begrüßt im Gronau-Stadion 20.000 Jugendliche bei der Bundesfeier des deutschen Sports. Am Abend vorher hat sich im Museum Koenig das Nationale Olympische Komitee für Deutschland gegründet.