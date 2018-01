Bonn. In der fünften Jahreszeit setzt der normale Alltag in Bonn aus. Die Bonner Stadtverwaltung und die städtischen Einrichtungen haben an den Karnevalstagen andere Öffnungszeiten.

Von general-anzeiger-bonn.de, 12.01.2018

Für viele Bonner gilt für die fünfte Jahreszeit ein Ausnahmezustand. Auch in den Bonner Behörden ist an Karneval alles anders: Die Öffnungszeiten ändern sich in der Zeit zwischen Weiberfastnacht, 8. Februar, und Veilchendienstag, 13. Februar. Die Stadtverwaltung und städtische Einrichtungen haben folgendermaßen geöffnet: