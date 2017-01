Comedy in der Bonner Altstadt

31.01.2017 Bonn. "Singen können die alle", heißt das Bühnenprogramm von Kabarettist Marius Jung, der am Donnerstag, 16. Februar, im Bierhaus Machold zu Gast sein wird. Zusammen mit der RheinBühne verlost ga-bonn.de 4x2 Tickets.

Mit Kabarettist Marius Jung trifft am Donnerstag, 16. November, im Bierhaus Machold, Heerstraße 52, kölsche Toleranz auf schwarzen Humor. In seinem aktuellen Programm gibt der Rheinländer "tiefgründige Einblicke in das Leben eines 'Maximalpigmentierten' unter weißen Deutschen".

Los geht es um 20 Uhr, Einlass ist um 18 Uhr. Sie können dabei sein. Beantworten Sie dazu einfach folgende Frage:

Wie heißt der Veranstalter der Show?

ga-bonn.de verlost 4x2 Karten für den Comedy-Abend "Ganz großes Kino" am 16. Februar. Um teilzunehmen, senden Sie einfach eine E-Mail an online@ga-bonn.de mit der richtigen Antwort. Die Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt. Die Karten können an der Abendkasse abgeholt werden.

Weitere Informationen zum Programm in der Facebook-Veranstaltung. Karten gibt es außerdem bei Bonnticket (VVK 19 Euro, ermäßigt 17 Euro – Abendkasse 22 Euro) und in den Bonnticket-Shops der GA-Zweigstellen.