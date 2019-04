Bezirksbürgermeisterin in Bad Godesberg

Bad Godesberg. Bezirksbürgermeisterin Simone Stein-Lücke tritt zum 15. Mai zurück. Die 49-Jährige scheidet zudem aus der Bezirksvertretung in Bad Godesberg aus. In einer Stellungnahme nannte sie Gründe für ihren Schritt.

Simone Stein-Lücke tritt zum 15. Mai von ihrem Amt als Bad Godesberger Bezirksbürgermeisterin zurück. Gleichzeitig scheidet die 49-Jährige aus der Bezirksvertretung aus. Das erfuhr der General-Anzeiger am späten Montagabend. Vorstand und Fraktion der Bad Godesberger CDU sollen darüber schon informiert sein.

Zu ihren Gründen äußerte sich Stein-Lücke in einer Pressemitteilung: "Leider bin ich beruflich immer stärker international gefordert, so dass es für mich äußerst schwierig ist, mein Ehrenamt und meine Aufgaben als Unternehmerin verantwortungsvoll miteinander zu vereinbaren." Deshalb habe sich Stein-Lücke entschieden, ihr Amt niederzulegen und für eine Nachfolge frei zu machen. Bis 15. Mai muss Gewissheit herrschen. Dann tagt die Bezirksvertretung, die den neuen Bezirksbürgermeister wählt.

Stein-Lücke stammt aus Mönchengladbach. Zum Studium zog es sie nach Salzburg und Mainz; sie lebte in Nürnberg, Paris und Frankfurt. Seit mehr als zehn Jahren wohnt die Unternehmerin mit ihrem Mann in Bad Godesberg. Sie ist Gründungsmitglied der Bürgerstiftung Rheinviertel und des Vereins Lernkurve. Das Amt der Bezirksbürgermeisterin hat sie seit Juni 2014 inne.

In ihrem Amt polarisierte sie stets. So hatte sich im September 2016 das „Aktionsbündnis für ein lebenswertes Bad Godesberg“ gegründet, das Stein-Lücke mit einer Unterschriftenkampagne zum Rücktritt bewegen wollte. Seit ihrem Amtsantritt seien bei Themen wie Sicherheit, Zweckentfremdung von Wohnraum und Vermeidung von Parallelgesellschaften keine Ergebnisse wahrnehmbar, hieß es. Die Bemühungen verliefen im Sande. In letzter Zeit war massive Kritik ausgeblieben.