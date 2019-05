RE5 und RB30 betroffen

Bonn. Wegen einer Signalstörung zwischen Koblenz und Bonn müssen Fahrgäste am Dienstagmorgen mit Verspätungen des Regionalexpress 5 rechnen. Züge der Regionalbahn 30 fahren nur bis Remagen. Wie lange die Störung anhält, ist noch unklar.

Von general-anzeiger-bonn.de, 28.05.2019

Auf der Bahnstrecke zwischen Koblenz und Bonn kommt es am Dienstagmorgen zu Verspätungen im Zugverkehr. Betroffen sind die Züge des RE5. Wegen einer technischen Störung stehen die Lichtsignale an der Bahnstrecke im Raum Bonn auf Rot, die Züge fahren aktuell nur auf Befehl der Fahrdienstleiter. Die Züge des RE5 fahren alle Haltestellen an, allerdings komme es im Raum Bonn mit Verspätungen, teilte ein Bahnsprecher mit.

Einschränkungen gibt es bei Zügen aus Ahrbrück. Die Bahnen der RB30 enden und beginnen in Remagen. Wie lange die Störung anhalten wird, konnte der Bahnsprecher nicht sagen. "Die Kollegen arbeiten mit Hochdruck."