Investor will sich zurückziehen

Bonn. Die Signa Holding wird an diesem Samstag nicht an der Abschlussveranstaltung der Bürgerwerkstatt für das Viktoriakarree teilnehmen. Seinen Ausstieg begründet das Unternehmen damit, dass keines der vier vorliegenden Konzepte wirtschaftlich umsetzbar sei.

Von Lisa Inhoffen, 28.09.2017

Die Bürgerwerkstatt zum Viktoriakarree ist beendet. An diesem Samstag soll die Empfehlungskommission die vier vorliegenden Konzepte für das Areal zwischen Franziskanerstraße, Stockenstraße, Rathausgasse und Belderberg begutachten und dem Stadtrat eine Empfehlung für die Zielsetzungen des Bebauungsplans für das Karree aussprechen. Eines der wichtigsten Mitglieder der Kommission ist allerdings nicht dabei: Signa steigt aus der Bürgerwerkstatt aus. Das teilte Signa-Sprecher Robert Leingruber jetzt dem GA mit.

Eine Nachricht, die viele überraschte. In einem Schreiben an Oberbürgermeister Ashok Sridharan begründen Signa-Chef Christoph Stadlhuber und sein Projektleiter Bernhard Jost ihren Ausstieg: "Leider wurde diese Bürgerwerkstatt von Anbeginn an nicht von einer breiten Öffentlichkeit getragen, sondern nur von vereinzelten Partikularinteressen, die nicht die Gesamtentwicklung der Bonner Innenstadt im Fokus haben. Wir sehen unter diesen Gesichtspunkten keine wirtschaftlich sinnvoll umsetzbare Weiterentwicklung des Viktoriakarrees und daher als Signa-Gruppe auch keine Chance mehr, im laufenden Prozess nachhaltig umsetzbare Konzepte zu entwickeln."

Ganz ist die Tür noch nicht zu

Wie berichtet, besitzt Signa, ein Unternehmen des österreichischen Investors und Karstadt-Besitzers René Benko, einen großen Teil der Gebäude auf dem Areal des Karrees - unter anderem das Schlüsselgrundstück an der Ecke Rathausgasse/Stockenstraße (ehemaliges Dahmgebäude). Ein Bürgerbegehren stoppte vor zwei Jahren die Pläne des Unternehmens, das dort ein Einkaufszentrum und eine Bibliothek für die Universität zu bauen wollte. "Wir sind nach wie vor zu 1000 Prozent von unserem Projekt überzeugt", so Signa weiter. Das Unternehmen lasse stets sowohl die nötige Professionalität als auch die Behutsamkeit in der Weiterentwicklung eines Stadtquartiers walten, um ein Projekt in all seinen Dimensionen realisieren zu könne. "Wir sehen aber die Möglichkeit nicht mehr gegeben. Auch vermissen wir die Rolle der Stadt als größter betroffener Grundeigentümer", kritisieren Stadlhuber und Jost. Indes. Ganz schlägt Signa die Tür noch nicht zu: „Wir verschließen uns nicht der weiteren Diskussion zur Verbesserung der Situation im Viktoriakarree, aber nicht unter der Prämisse von vereinzelten Partikularinteressen“. Für weiterführende Gespräche zur Abstimmung der Interessen der beiden größten Grundeigentümer stünde das Unternehmen jederzeit zur Verfügung.

Schon im Vorfeld der Sitzung der Empfehlungskommission hatte Signa in einer öffentlichen Stellungnahme zu den vier Entwürfen keinen Zweifel daran gelassen, dass man keines der vorliegenden Konzepte unterm Strich für wirtschaftlich vertretbar halte und damit eine Umsetzung nicht in Frage komme. Alle vier Konzepte leisteten "keinen Beitrag für die Gesamtstadt“, so das Urteil Signas.

Abschlussveranstaltung am Samstag

Jannis Vassiliou, Vorsitzender des Einzelhandelsverbands Bonn/Rhein-Sieg/Euskirchen, hätte es am liebsten gesehen, Signa hätte einst seine ursprüngliche Planung für ein Einkaufszentrum und eine Philologische Bibliothek für die Bonner Universität umsetzen können. Inzwischen hat sich Vassiliou mit dem Vorgehen der Bürgerwerkstatt anfreunden können und er findet einiges an den Konzepten auch ganz gut. "Wichtig ist, dass ein größerer Ankermieter als Magnet zum Zuge kommt, dann könnte ich mir für die übrigen Flächen eine kleinteiligere Lösung mit Läden und einer gepflegten Gastronomie gut vorstellen", sagte er dem GA. IHK-Geschäftsführer Stephan Wimmers ist regelrecht erstaunt darüber, dass Signa auf den letzten Metern aussteigen will: "Das, was bisher auf dem Tisch liegt, sollte ja noch einmal überarbeitet werden. Die abschließenden Entwürfe werden uns doch erst am Samstag vorgestellt."

Die Abschlussveranstaltung zur Bürgerwerkstatt ist an diesem Samstag in der Aula der Bonner Universität, Hauptgebäude, Am Hof. Ab 9 Uhr können sich die Bürger dort vorab die Planungskonzepte und Modelle anschauen. Um 10 Uhr findet eine offizielle Präsentation mit anschließender offener Diskussionsrunde statt. Ab 13.30 Uhr werden die Kommentare der Teilnehmer vorgestellt, ab 15 Uhr tagt die Empfehlungskommission öffentlich.