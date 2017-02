Liveblog zum G20-Treffen in Bonn

Bonn. Das G20-Treffen im World Conference Center in Bonn läuft weiterhin. Die Abreise der Außenminister sorgt dann auch am Freitag immer wieder für Straßensperrungen, die Sicherheitsvorkehrungen haben massive Auswirkungen. Alle Infos gibt es hier im Liveblog.

16.02.2017

Am Donnerstag und Freitag findet das Treffen der Außenminister der G20-Staaten im World Conference Center Bonn (WCCB) statt. Das Auswärtige Amt sprach am ersten Tag von etwa 400 angemeldeten Delegierten und doppelt so vielen Akkreditierungen durch Journalisten und Pressevertreter.

Bei der Abreise der Delegierten am Freitag muss erneut mit Straßensperrungen gerechnet werden. Die Abreise der ersten Gäste hat bereits am Freitagmittag begonnen. Auswirkungen auf den Verkehr hat das G20-Treffen aber nicht nur in Bonn. Auch in Bad Neuenahr sowie auf der A59 zwischen Bonn und dem Flughafen Köln/Bonn kann es immer wieder zu Beeinträchtigungen kommen.

Das Treffen startete offiziell am Donnerstag um 15.30 Uhr mit einer Eröffnungsrede des deutschen Außenministers Sigmar Gabriel (SPD). ga-bonn.de berichtet an beiden Tagen im Liveblog über die aktuellen Entwicklungen und Auswirkungen der Sicherheitsvorkehrungen des Treffens auf Bonn und die Region.