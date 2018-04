Früherer Außenminister

Bundesaußenminister Sigmar Gabriel (li.) lehrt künftig an der Uni Bonn. Rektor Prof. Dr. Dr. h.c. Michael Hoch freut das.

BONN. Der frühere Außenminister Sigmar Gabriel hält am Montag seine erste Vorlesung an der Bonner Universität. Sie ist öffentlich und Auftakt zu einer Lehrveranstaltung, die Gabriel im Sommersemester hält.

Von general-anzeiger-bonn.de, 13.04.2018

Premiere für Sigmar Gabriel in Bonn: Am kommenden Montag hält der ehemalige Außenminister ab 12 Uhr seine erste Vorlesung im Hörsaal I des Uni-Hauptgebäudes.

Der öffentliche Vortrag markiert den Auftakt zur Lehrveranstaltung „Deutschland in einer unbequeme(re)n Welt – die deutsche Europa- und Außenpolitik vor neuen Herausforderungen“, die Gabriel auf Einladung des Instituts für Politische Wissenschaft und Soziologie im Sommersemester an der Uni Bonn hält. Er wird dabei in einen intensiven Austausch mit Studenten über die Zukunft der Europäischen Integration und die deutsche Außenpolitik treten.