Prozessauftakt ist in vier Wochen

Bonn. Der beschuldigte Mann aus Ghana, dem vorgeworfen wird, eine Camperin in der Siegaue vergewaltigt und ihren Freund bedroht zu haben, ist nach GA-Informationen voll schuldfähig.

Der 31-jährige Mann aus Ghana, der in der Nacht des 2. April ein in den Siegauen zeltendes Paar überfallen, mit einer Säge bedroht, ausgeraubt und die 23-jährige Studentin vergewaltigt haben soll, muss sich ab dem 25. September vor dem Bonner Landgericht verantworten.

Wie Behördensprecher Bastian Sczech auf Anfrage mitteilte, hat die für den Fall zuständige 10. Große Strafkammer vorläufig acht Verhandlungstage bis zum 19. Oktober für den Prozess angesetzt. Wie berichtet, bestreitet der Mann, der vor der Tat Rechtsmittel gegen seine Abschiebung eingelegt hatte, die Tat.

Eigenen Angaben zufolge will der 31-Jährige aus Angst vor Racheakten aus seiner Heimat geflohen sein, weil er dort im Rahmen von Erbstreitigkeiten seinen Schwager erschlagen habe. Ob diese Geschichte stimmt, habe bisher noch nicht verifiziert werden können.

Bereits vor der ihm nun vorgeworfenen Tat hielt sich der 31-Jährige in den Siegauen auf und sprach Frauen an. Einem von der Strafkammer beauftragten psychiatrischen Gutachten zufolge ist der Mann voll schuldfähig, wie dessen Verteidiger Martin Mörsdorf dem GA am Montag auf eine entsprechende Anfrage bestätigte.