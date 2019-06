Dramatische Rettungsaktion in Maxstraße

BONN. In der Nacht zu Freitag hat ein Hotel in der Bonner Altstadt gebrannt. Mehrere Personen kletterten aus ihren Fenstern, um sich zu retten. Sieben Menschen wurden durch den Brand verletzt.

Großeinsatz in der Nacht zu Freitag: In der Bonner Altstadt ist der Dachstuhl eines Hotels in der Maxstraße in Flammen aufgegangen. Sechs Personen aus dem Gebäude unweit des Bonner Stadthauses erlitten Verletzungen - fünf von ihnen leichte, eine mittelschwere. Zudem erlitt ein Feuerwehrmann leichte Verletzungen. Die Verletzten wurden in Krankenhäuser gebracht. Gemeldet wurde der Brand gegen 3.25 Uhr.

"Als wir vor Ort eingetroffen sind, stand bereits der gesamte Dachstuhl in Flammen", so Olaf Henk, Einsatzleiter der Polizei Bonn. Mehrere Personen versuchten zu dem Zeitpunkt sich aus dem Gebäude, in dem sich im Erdgeschoss auch das Restaurant "Weihers Eck" befindet, zu retten. Personen befanden sich von den Flammen eingeschlossen auf dem Dach, ein Mann rettete sich aus dem Gebäude an die Außenbeschilderung des Eckhauses. Weitere Personen aus dem Haus retteten sich aus ihren Zimmern auf ein benachbartes Vordach.

Verletzte bei Hotelbrand in Bonner Altstadt Foto: Ulrich Felsmann

"Die Ersten Minuten des Einsatzes waren ziemlich dramatisch", fasst Martin Haselbauer, Pressesprecher der Bonner Feuerwehr, zusammen. Wie viele Personen sich in dem Gebäude befanden war zunächst unklar. "Quasi in letzter Sekunde konnten wir insgesamt fünf Personen von dem brennenden Dach retten", so Haselbauer weiter. Die Wehr nutzte dazu Drehleitern und tragbare Leitern. Haselbauer: "So konnten wir verhindern, dass sie springen mussten. Eine Menschenrettung ist auch für uns als Feuerwehr immer besonders dramatisch und fordert alle unsere Kräfte."

Brandmeldeanlage im Bonner Stadthaus ausgelöst

Nachdem die Menschen in Sicherheit waren, wurde der Dachstuhlbrand für die Feuerwehr laut Haselbauer zu einem Routineeinsatz. Die Wehrleute gingen mit vier Löschrohren gegen die Flammen vor. Zeitgleich zu den Löscharbeiten durchsuchte die Feuerwehr das Gebäude nach weiteren Personen. "Das Feuer konnten wir dann innerhalb einer guten halben Stunde unter Kontrolle bringen und verhindern, dass sich der Brand auf benachbarte Gebäude ausbreitet. Auch auf andere Geschosse des Hauses hat sich das Feuer nicht ausgebreitet", sagte Haselbauer.

Auswirkungen hatte der Brand auch auf das Stadthaus. Wie Haselbauer berichtet, löste der Rauch der Flammen dort die automatische Brandmeldeanlage aus. "Das konnten wir schnell in Zusammenhang mit dem Brand im Hotel bringen", erklärte Haselbauer

Um die Arbeiten der Feuerwehr reibungslos ablaufen zu lassen, sperrte die Polizei das Areal um das Hotel weitläufig ab. Zur Verstärkung forderte die Bonner Polizei Kräfte aus umliegenden Polizeibehörden an.

Die Nachlöscharbeiten der Wehr, die mit rund 85 Einsatzkräften ausgerückt war, dauerten auch am Morgen noch an. Was den Brand ausgelöst hat, ist bislang völlig unklar.