Wohnkomplex

Bonn. In Bonn-Tannenbusch ist es am frühen Mittwochabend zu einem Brand in einem Mehrparteienhaus am Bunzlauer Weg gekommen. Die Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot aus.

Von general-anzeiger-bonn.de, 19.07.2017

Im Bunzlauer Weg in Bonn-Tannenbusch ist es am Mittwochabend zu einem Brand in einem Keller eines Wohnkomplexes gekommen. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot an Rettungskräften vor Ort und musste Bewohner aus dem Gebäude retten.

Nach Angaben von Feuerwehrsprecher Martin Haselbauer mussten insgesamt neun Menschen aus dem Gebäude gerettet werden. Sieben mussten ins Krankenhaus eingeliefert werden, sie hatten Rauchgase eingeatmet. Das Feuer war nach etwa 30 Minuten unter Kontrolle. Zwischenzeitlich waren 78 Einsatzkräfte im Einsatz.

Nach Angaben von Einsatzleiter Albert Lehmann brannte ein Motorroller sowie Unrat in einem Keller. Beim Eintreffen der Feuerwehr sei starker Rauch aus dem Gebäude gekommen, Einsatztrupps mit Atemschutz haben das Gebäude zunächst untersucht.

Nachdem der Brand gelöscht wurde, kontrollierten die Feuerwehrleute zudem noch die Wohnungen in den unteren Etagen. Danach konnten alle Bewohner wieder ins Haus.

Die Oppelner Straße wurde während des Einsatzes gesperrt, Busse wurden umgeleitet. Gegen 19.10 Uhr wurde die Sperrung aufgehoben.