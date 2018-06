Spiel aus "Harry Potter"

Bonn. Sieben Bonner haben es in den WM-Kader beim Quidditch geschafft. Das Deutsche Team tritt ab Samstag in Florenz an.

Von Andreas Stanetschek, 27.06.2018

In Russland wird der Fußball-Weltmeister gesucht, in Florenz der im Quidditch. Und während zum DFB-Tross um Jogi Löw mit Uli Voigt nur ein Bonner gehört, stehen am Wochenende in der italienischen Stadt gleich sieben Spieler der Rheinos Bonn im 21-köpfigen WM-Kader. Bundestrainer Peter Bogner hat Leon Bürgers, Lukas Dreyer, Anneke Müller, Giulia Pugnaghi, Sina Rehberg, Leander Troll und Christian Zimpelmann nominiert. Rund um das Stadion des AC Florenz trifft Team Germany diesen Samstag und Sonntag in der vierten Auflage des WM-Turniers auf 29 Nationen aus aller Welt. Gegner in der Vorrunde sind Norwegen, Neuseeland, Spanien und die Schweiz

Deutschland, 2017 Fünftplatzierter bei der Europameisterschaft, geht mit großen Zielen ins Turnier. „Wir möchten uns unter den Top sechs platzieren“, sagt Bogner. „Dazu werden wir es mit einigen Schwergewichten des internationalen Quidditch aufnehmen müssen, gegen die wir vor zwei Jahren noch deutlich das Nachsehen hatten. Seitdem haben wir uns aber enorm gesteigert und sind jetzt auf den Sieg aus.“

Team geht mit großen Zielen ins Turnier

Seit den Anfängen 2005 hat sich Quidditch über die ganze Welt verbreitet und sich als dynamische Kombination verschiedener Elemente aus Handball, Rugby und Dodgeball von den Ursprüngen in J. K. Rowlings Harry-Potter-Romanen weg entwickelt.

Quidditch ist zudem der weltweit einzige Vollkontaktsport, der auch auf dem höchsten Level in gemischtgeschlechtlichen Teams gespielt wird.