Drei Verletzte im Krankenhaus

Bonn. Am Sonntagmittag wurde die Feuerwehr zu einem Brand in die Hausdorffstraße in Bonn gerufen. Dort war ein Sicherungkasten in Brand geraten. Drei Bewohner mussten zur Kontrolle ins Krankenhaus.

Von general-anzeiger-bonn.de, 10.09.2017

Gegen 12 Uhr am Sonntag mussten Feuerwehr und Rettungsdienst in die Hausdorffstraße ausrücken. Laut Angabe der Feuerwehr wurde im Keller eines Hauses ein Brand durch einen Sicherungskasten ausgelöst. Fünf Personen befanden sich zu der Zeit noch im Haus. Der Rauch versperrte den Bewohnern den rettenden Weg hinaus. Nachdem die Feuerwehr mit Atemmasken in das Haus gelangt war, konnten sie die Personen vorerst in den rauchfreien Wohnungen versorgen.

Der Brand im Sicherungskasten konnte schnell gelöscht werden. Nachdem das Treppenhaus mittels Überdruckbelüftung wieder begehbar war, konnten die Bewohner dem Rettungsdienst übergeben werden. Drei der Bewohner wurden zur weiteren Kontrolle ins Krankenhaus eingeliefert.