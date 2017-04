Iran-Schau in Bonn

Zahlreiche Besucher zieht es derzeit in die Bundeskunsthalle. Im Innern warten vor dem Besuch der aktuellen Iran-Ausstellung Sicherheitskontrollen.

BONN. Die Kunst- und Ausstellungshalle der Bundesrepublik Deutschland hat für ihre aktuelle Ausstellung "Iran. Frühe Kulturen zwischen Wasser und Wüste" die Sicherheitsbedingungen verschärft.

In Absprache mit der Bonner Polizei wurden in den vergangenen beiden Wochen Taschenkontrollen durchgeführt und die Besucher am Körper mit Metalldetektoren überprüft.

Nachdem es keinerlei Zwischenfälle gab, soll die Maßnahme am Sonntag enden. Die Ausstellung läuft noch bis zum 20. August.