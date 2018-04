Hunderte Gladbach-Fans kontrolliert

Bonn. In einem Sonderzug mit Fans von Borussia Mönchengladbach soll es in der Nacht zu Sonntag zu einem sexuellen Übergriff gekommen sein. Laut einem Medienbericht soll das 19-jährige Opfer aus Bonn stammen.

Von general-anzeiger-bonn.de, 15.04.2018

Wie das Polizeipräsidium Westhessen bestätigte, wurden die Beamten über ein Sexualdelikt in dem Sonderzug für Fußballfans informiert, der sich auf der Rückreise vom Auswärtsspiel in München befand. Das Opfer war offenbar in einem Partywagen von dem mutmaßlichen Täter angesprochen und anschließend auf die Zugtoilette gedrängt. Dort soll es zu einem sexuellen Übergriff gekommen sein.

Die Polizei stoppte daraufhin den Zug im hessischen Flörsbach am Main und holte das Opfer aus dem Zug heraus. In Mönchengladbach durchsuchte die zuständige Bundespolizei Sankt Augustin den Zug auf mögliche Spuren und kontrollierte alle Passagiere, die sich noch im Zug befanden. Auch von allen Passagieren, die in Mainz, Koblenz und Bonn ausstiegen, wurden am Bahnsteig von der Polizei die Personalien aufgenommen. Insgesamt handelt es sich um etwa 750 Personen.

Dass es sich bei dem Opfer, wie "Bild" berichtet, um eine Bonnerin handelt, wollte die zuständige Polizei Westhessen gegenüber dem GA nicht bestätigen. Weitere Auskünfte können aufgrund der laufenden Ermittlungen derzeit nicht erteilt werden, hieß es dort.