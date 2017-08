Prozessbeginn

Bonn. Ein 34-Jähriger hat in Bonn mehrere Frauen überfallen. Am ersten Prozesstag gab der angeklagte Marokkaner vor dem Bonner Landgericht alle Taten zu und beteuerte, wie sehr er sich für die Übergriff schäme.

Von Rita Klein, 23.08.2017

Der 34-jährige Marokkaner, der zwischen April 2016 und Februar 2017 vier Frauen in der Innenstadt von hinten überfallen, im Intimbereich angefasst und damit in Angst und Schrecken versetzt hatte, muss sich seit Mittwoch vor dem Bonner Landgericht verantworten. Die Staatsanwalt wirft dem Mann, der nach seiner Abschiebung im Jahr 2013 immer wieder illegal zu Verwandtschaftsbesuchen oder Autoaufkäufen nach Deutschland kam, sexuelle Nötigung in vier Fällen vor.

Gleich zu Beginn der Verhandlung vor der 1. Großen Strafkammer legte der Angeklagte, der nicht lesen und schreiben kann, ein rückhaltloses Geständnis ab und beteuerte: Er schäme sich zutiefst für das, was er getan habe und finde es im Nachhinein selbst ekelhaft und abscheulich. Es tue ihm sehr leid, was er den Frauen angetan habe und bitte sie um Entschuldigung.

Er werde so etwas nie wieder tun, und es sei ihm ernst, was er bei der Polizei gesagt habe: „Man soll mir die Hände abhacken, falls ich das noch einmal tue.“ Der 34-Jährige war im April gefasst worden, als er sich wieder einmal in Bonn bei Verwandten aufhielt, und in Untersuchungshaft geschickt worden. Nach der Serie von Übergriffen, bei denen er seinen genetischen Fingerabdruck hinterlassen hatte, war nach ihm mit einer Sonderkommission gefahndet worden.