Unbekannter attackiert 67-Jährige

Bonn. Erneut wurde eine Frau von einem Exhibitionisten in Bonn-Tannenbusch bedrängt. Dieses Mal umklammerte der Täter das Opfer auch. Die Polizei prüft Zusammenhänge mit mehreren Fällen in den vergangenen Wochen.

Von general-anzeiger-bonn.de, 29.01.2018

Erneut hat ein Unbekannter in Tannenbusch eine Frau sexuell angegangen. Diesmal griff der Täter sein Opfer auch körperlich an. Wie die Polizei mitteilte, entblößte sich der Mann am Sonntagabend nicht nur vor der 67-Jährigen, sondern umklammerte die Frau ihren Angaben zufolge auch und bedrängte sie sexuell.

Den Ermittlern zufolge meldete die Frau, dass sie gegen 21.05 Uhr auf der Straße Im Tannenbusch von einem etwa 20 Jahre alten Mann attackiert worden sei. Als sie zu ihrem Mobiltelefon gegriffen habe, so die Polizei weiter, habe der Täter es ihr aus der Hand gerissen und sei damit weggerannt. Die sofort eingeleitete Fahndung sei ergebnislos verlaufen. Die 67-Jährige beschreibt den Täter als zierlich, 1,60 bis 1,70 Meter groß und dunkelhaarig. Er soll ungefähr 20 Jahre alt sein und sprach gebrochenes Deutsch. Bekleidet war er mit Jeans, einer dunklen Jacke und weißen Turnschuhen.

Diese Beschreibung entspricht im Wesentlichem einem Mann, der bereits am Freitagmorgen in Tannenbusch unterwegs war und sich um 7.10 Uhr vor einer 19-Jährigen entblößte. Die junge Frau war in der Düne auf dem Weg zur Haltestelle Tannenbusch-Süd, als ihr der Mann entgegenkam, ihr sein Geschlechtsteil zeigte und auf sie zuging. Die 19-Jährige ergriff die Flucht, und der Unbekannte machte sich davon. Auch er soll um die 19 Jahre alt und mit 1,60 Meter eher zierlich sein, kurze, dunkle Haare und dunkle Augen haben. Die Zeugin beschrieb darüber hinaus auch eine leichte Verfärbung im Gesicht.

Wie die Polizei mitteilte, wird inzwischen fieberhaft nach dem Mann gefahndet. Auch ein Zusammenhang mit Vorfällen vom 6. und 20 Januar wird nicht ausgeschlossen: Auch da hatte sich ein Mann in „schamverletzender Weise“ gezeigt. Nach dem Vorfall am 6. Januar wurde nach Polizeiangaben zwar ein Tatverdächtiger gefasst, jedoch wieder auf freien Fuß gesetzt, weil man ihm nichts habe nachweisen konnte. Vergangenen Freitag nach dem dritten Vorfall informierte die Polizei die Schulen im Stadtbezirk, dass ein Sexualtäter in Tannenbusch unterwegs sei.

Nun prüfen die Ermittler, ob es sich bei allen Taten um denselben Mann handeln könnte.

Zeugen werden um Hinweise unter 02 28/1 50 gebeten.