Prozess vor dem Bonner Landgericht

Der Eingang des Landgerichtes in Bonn.

Bonn. Der 58-jähriger Familienvater aus Belgrad erklärt, er sei in Bonn und der Region in zig Häuser eingestiegen, weil er keine Arbeit mehr gefunden habe und Kredithaie hinter ihm her gewesen seien.

Ein Serieneinbrecher, der zwischen Oktober 2014 und Dezember 2015 reihenweise in Häuser und Wohnungen vor allem in Bonn, aber auch in Sankt Augustin, Bornheim, Meckenheim und Hürth einstieg und Bargeld, Schmuck und andere Wertsachen wie Smartphones und Laptops für zig Tausende Euro mitgenommen haben soll, muss sich seit Donnerstag vor dem Bonner Landgericht verantworten.

Der 58-jährige Familienvater aus Belgrad legte gleich zu Beginn des Prozesses vor der 10. Großen Strafkammer ein Geständnis ab und erklärte unter Tränen, dass er nicht nach Bonn gekommen sei, um Einbrüche zu verüben. Vielmehr sei er schon seit vielen Jahren immer wieder nach Deutschland gekommen, um hier auf Baustellen zu arbeiten und Geld für sich und seine Familie zu verdienen. Doch dann sei er aufgrund seines Alters nicht mehr eingestellt worden, habe sich von Kredithaien 1000 Euro leihen müssen.

Angst trieb ihn zu den Einbrüchen

Als er die inzwischen durch Wucherzinsen auf 20 000 Euro angestiegenen Schulden nicht mehr habe zahlen können, sei er aus Not, aber vor allem aus Angst, zum Einbrecher geworden, den die Geldleiher seien hinter ihm her gewesen und gefährlich. Allerdings beteuerte er: Er habe es immer nur Bargeld und Schmuck abgesehen, weil er den schnell habe bei türkischen Goldhändlern in Köln habe verkaufen können. Außerdem, so erklärte er, habe er größere Teile gar nicht lagern können, da er keine Wohnung gehabt, sondern auf der Straße gelebt habe.

In einem Fall irrte er sich bei der Einschätzung von glänzenden Stücken gründlich: Er hielt Karnevalsorden für wertvollen Schmuck und merkte erst später, dass er sich vom Goldglanz hatte täuschen lassen. Der 58-Jährige fiel bereits zuvor zwei Mal als Einbrecher auf und wurde 2013 in Bonn und 2014 in Aachen zu Bewährungsstrafen verurteilt.