Polizei fahndet nach Tätern

Bonn. Eine 78-Jährige ist am Freitagnachmittag auf dem Nordfriedhof in Bonn-Auerberg von zwei bislang unbekannten Männern überfallen worden. Die Täter erbeuteten Bargeld und konnten flüchten. Die Polizei veröffentlichte nun Personenbeschreibungen.

Von Sebastian Fink, 28.01.2019

Auf dem Nordfriedhof in Bonn-Auerberg ist eine 78-jährige Seniorin am Freitagnachmittag von zwei bislang unbekannten Männern bedroht und bestohlen worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, war die Seniorin gegen 14 Uhr auf dem Friedhof unweit des Ausgangs an der Kölnstraße auf Höhe der Kopenhagener Straße, als die Täter sich ihr näherten. Sie wiesen die Frau direkt an, ruhig zu sein und ihre Geldbörse herauszugeben.

Eingeschüchtert durch die zwei Männer gab die 78-Jährige die Geldbörse heraus, die beiden Männer gingen dann über den Friedhof davon. Die Seniorin holte Hilfe in einem nahegelegenen Geschäft, dort wurde dann auch die Polizei alarmiert. Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb erfolglos.

Die beiden Männer werden wie folgt beschrieben:

Der erste Täter ist etwa 1,80 Meter groß, war dunkel gekleidet, trug eine Sporthose und eine Kapuze auf dem Kopf. Auffällig war eine Narbe auf der Wange.

Der zweite Täter ist etwa 1,85 Meter groß und trug ebenfalls eine Sporthose, eine Kapuze auf dem Kopf und war dunkel gekleidet.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben zu den beiden Männern machen können. Hinweise werden unter 0228/150 entgegen genommen.