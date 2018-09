Seit Wochen ohne Aufzug

Wenn der Aufzug in einem Mietshaus defekt oder wegen Wartungsarbeiten für längere Zeit unbenutzbar ist, haben die Bewohner das Recht auf eine Mietminderung, denn es handelt sich um einen Mangel. Dies habe die Rechtsprechung immer wieder bestätigt, teilen Advocard-Anwälte mit. Die Höhe der möglichen Mietminderung ist dabei nicht pauschal anzusetzen, sondern richtet sich nach den Umständen. Üblich sind Mietminderungsansprüche etwa zwischen fünf und 20 Prozent für den Zeitraum, in dem ein Fahrstuhl nicht nutzbar ist. Das Amtsgericht Berlin-Mitte hatte beispielsweise einem Mieter, der in der 6. Etage wohnte, einen Anspruch auf Mietminderung in Höhe von 15 Prozent bestätigt, da der Aufzug im Haus 16 Tage lang nicht funktionierte (AZ 10 C 3/07). Einem Mieter aus der 10. Etage sprach das Gericht für denselben Ausfallzeitraum einen Anspruch von 20 Prozent Mietminderung zu (AZ 10 C 24/07).