Kollision in Muffendorf

Muffendorf. Ein älterer Mann ist beim Abbiegen in Bonn-Muffendorf mit den Kleinwagen einer 47-Jährigen zusammengestoßen. Der Senior fuhr trotz erheblichen Sachschadens einfach weiter. Jetzt sucht die Polizei nach Zeugen.

Von general-anzeiger-bonn.de, 16.05.2019

Am Montag, gegen 11.45 Uhr, hielt eine 47-jährige Frau mit ihrem Ford an der Einmündung des Mariendorfer Steinwegs in den Goldbergweg in Bad Godesberg. Dort wollte sie einem Kleinwagen aus Richtung Muffendorf kommend die Vorfahrt gewähren.

Der ältere Fahrer des Kleinwagens fuhr dann aber auch in die Einmündung und unterschätzte die Kurve. Er fuhr gegen den Ford der Frau und verursachte einen erheblichen Sachschaden. Der Mann, der auf etwa 80 Jahre geschätzt wird und laut Polizei noch relativ viele kurze graue Haare haben soll, fuhr daraufhin ohne anzuhalten weiter. Bei seinem Fahrzeug handelt es sich um einen blauen Kleinwagen unbekannten Herstellers.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise zur Identität des flüchtigen Autofahrers geben kann, wird gebeten, sich unter der 0228/150 zu melden.