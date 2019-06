Unfall in Bonn

In der Eduard-Otto-Straße waren zwei Kleinwagen in einen Unfall verwickelt.

Bonn. Mit seinem Kleinwagen ist ein 88 Jahre alter Autofahrer in der Eduard-Otto-Straße in Bonn-Kessenich mit einem geparkten Auto zusammengestoßen. Nun prüft die Polizei die Gesundheit des Mannes.

Von general-anzeiger-bonn.de, 14.06.2019

Gegen 9 Uhr knallte es am Freitag in der Eduard-Otto-Straße. Ein 88 Jahre alter Autofahrer war mit seinem Wagen frontal mit einem auf der gegenüberliegenden Straßenseite geparkten Auto zusammengestoßen. Er war nach den Ermittlungen der Polizei wohl von der Hausdorffstraße in Richtung Ahrweg unterwegs.

Der Aufprall war so stark, dass beide Fahrzeuge deutliche Unfallschäden an der Fahrerseite davontrugen. Der Wagen des Unfallverursaches musste abgeschleppt werden. Der Senior wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Die Polizei sicherte Spuren am Unfallort und ermittelt nun, ob möglicherweise ein internistischer Notfall Auslöser für den Unfall war.