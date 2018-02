Wegen Brandschutz

Bonn. Die Wohnungsbaugesellschaft Vebowag räumt die Hausflure in der Oppelner Straße leer, und Brandschutzbestimmungen zu erfüllen. Auch Bilder müssen abgehängt werden, zum Ärgernis der Mieter. Doch die Feuerlöscher sind seit Jahren abgelaufen.

Der selige Manfred ist Mieter Manfred Mardinskij besonders wichtig. Die Ikone mit seinem Namensvetter hing deshalb lange Zeit im Flur des Wohnkomplexes in der Oppelner Straße. Doch jetzt musste sie verschwinden. Genauso wie Dekorationen, ein Schränkchen und eine Pflanze. Die Wohnungsbaugesellschaft Vebowag begründet das mit Brandschutzrichtlinien, die man nach dem verheerenden Brand in einem Londoner Hochhaus verschärft hat. Bei den Feuerlöschern war man dennoch nachlässig. Sie sind seit Jahren nicht mehr geprüft worden.

Mitte Dezember hatten die Mieter Post der Vebowag im Briefkasten. Die schriftliche Aufforderung: Alles, was im Flur abgestellt war, musste weggeräumt werden. „Das kam völlig unvermittelt“, erzählt Mardinskij. Mehr als 20 Jahre wohnt er in der Oppelner Straße, gehört zu den alt eingesessenen Mietern. Mehr als 20 Jahre störte sich niemand an den Bildern und der Pflanze im Flur. „Die war deshalb schon bis hoch zur Decke gewachsen.“ Nicht nur ihm, sondern auch seinen Nachbarn ist eine heimelige Atmosphäre wichtig. „Das ist unser Haus und wir wollen es schön haben.“

Trotzdem: Fristgerecht entfernten die Mieter alles, was sie im Flur abgestellt hatten. Nur die Bilder blieben an den kahlen beigen Wänden. Als Mardinskij eines Abends Anfang Januar nach Hause kam, waren sie verschwunden – inklusive seines seligen Manfreds. Der Hausmeister hatte alles abgehängt und eingelagert. „Das gefiel mir gar nicht, weil mir etwas sehr persönliches weggenommen wurde“, sagt Mardinskij. Die Ikone bekam er zwar zurück. Aber der Ärger blieb.

Vebowag weiß sich nicht anders zu helfen

„Gerade die Mieter, die sich mit den Häusern identifizieren, bestrafen wir mit so einer Maßnahme. Das tut uns Leid“, sagt Detlef Eckert von der Vebowag. Doch die städtische Wohnungsbaugesellschaft weiß sich nicht anders zu helfen. Derzeit würden alle Gebäude auf solche Brandschutzmängel überprüft. „Was in Ordnung ist und was nicht, entscheiden die Gutachter. Und das ist teilweise sehr unterschiedlich“, erklärt Eckert. So würden manche die Bilder nicht beanstanden, andere jedoch schon. „Es gibt, was die Flure angeht, keine klaren gesetzlichen Vorgaben. Deswegen müssen wir uns für eine Linie entscheiden, um niemanden zu benachteiligen.“ Genau so sieht es mit Kinderwagen oder Rollatoren aus, die die Mieter in den Gängen stehen lassen. „Streng genommen stellen sie auch eine Brandgefahr dar und können Fluchtwege versperren. Sie sind aber erlaubt.“

Die Bonner Feuerwehr, die regelmäßig Gebäude bei einer sogenannten Brandschau überprüft, achtet besonders auf die Treppenräume. So müssen beispielsweise Wände und Bodenbeläge feuerbeständig sein. „Alle Forderungen haben den Zweck den Treppenraum möglichst lange begehbar zu halten“, erklärt eine Sprecherin. Das gelinge nur dann, wenn auch die Ausschmückungen den Anforderungen genügten. Ebenso könnten im Gefahrenfall abgestellte Gegenstände im Treppenraum umfallen oder umgerissen werden, sodass der Rettungsweg nicht mehr oder nur noch eingeschränkt nutzbar sei. „Daher sind Treppenräume frei von Brandlasten und im Laufbereich zusätzlich frei von Gegenständen zu halten.“ Außerhalb dieser Bereiche können allerdings Dinge aufgestellt oder angebracht werden, wenn sie fest montiert seien und keine nennenswerte Brandlast darstellten. Ob die Bilder im Hausflur von Manfred Mardinskij, der vom Treppenhaus durch eine Tür abgetrennt ist, hängen bleiben können, bleibt also Auslegungssache.

Verheerender Brand in London hat sensibel gemacht

Nicht nur die Vebowag hat Probleme mit den rechtlichen Auslegungen. Beim Immobilienverwalter Vonovia, der mehrere Liegenschaften in Bonn hat, gibt es keine einheitliche Regelung. „Die Hausverwalter vor Ort entscheiden von Situation zu Situation“, so ein Sprecher des Unternehmens, das in ganz Deutschland tätig ist. Mit der Null-Toleranz-Grenze sieht sich die Vebowag auf der sicheren Seite. Sie fürchtet, dass wenn es zu einem Brand kommt und ein Mensch verletzt wird, haftbar gemacht werden zu können. „Seit dem Unglück in London sind wir diesbezüglich sehr sensibel geworden“, sagt Eckert.

Umso verwunderlicher ist es allerdings, dass die Feuerlöscher, die in den Fluren hängen, seit sieben Jahren nicht geprüft wurden. „Das ist ein Mangel, den wir sofort abstellen werden.“ Ein Spezialunternehmen kümmere sich um die Wartung der Geräte und habe offenbar einen Fehler gemacht.

Mardinskijs seligen Manfred bringt das nicht zurück an die Wand. „Es wäre schön, wenn wir zumindest die Bilder hängen lassen können“, sagt er. Eine Chance darauf besteht zumindest: Die Vebowag will ihre Richtlinien noch einmal diskutieren.