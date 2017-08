Prozess in Bonn

Bonn. Nach einer Messerattacke auf einen Taxifahrer ist ein 33-jähriger Mann vom Bonner Landgericht zu sechseinhalb Jahren Haft verurteilt worden. Einen Teil der Strafe muss der Drogenabhängige in einer Entziehungsklinik verbringen, entschied das Gericht am Montag.

Der 33-jährige Drogenabhängige, der am 12. Januar einen 46-jährigen Taxifahrer in der Bonner Innenstadt überfallen und mit einem Messer an Kopf und Hals verletzt hat, wurde am Nachmittag vom Bonner Schwurgericht nicht wegen versuchten Mordes, sondern wegen gefährlicher Körperverletzung und versuchten besonders schweren Raubes zu sechseinhalb Jahren Haft verurteilt. Außerdem ordnete die Strafkammer die Unterbringung des seit frühester Jugend von Betäubungsmitteln abhängigen Computerfachmanns in einer Entziehungsanstalt an.

Damit schloss sich das Gericht der rechtlichen Einschätzung von Verteidiger Martin Kretschmer an, der in der Tat kein versuchtes Tötungsdelikt sah und sechs Jahre Haft und ebenfalls die Unterbringung seines Mandanten beantragt hatte. Der Staatsanwalt war jedoch sicher, dass der Angeklagte den Tod des 46-jährigen Taxifahrers billigend in Kauf genommen und heimtückisch aus Habgier und zur Ermöglichung eines Raubes auf sein Opfer eingestochen hatte.

„Nein, es war kein versuchter Mord“, erklärte Schwurgerichtsvorsitzender Josef Janßen gleich zu Beginn der Urteilsbegründung und fügte sofort hinzu: „Ja, es war ein Alptraum, der für den Taxifahrer wahr wurde.“ Aber die Strafkammer sei davon überzeugt: Der hochgradig süchtige Angeklagte habe zur Tilgung seiner Schulden bei gefährlichen Leuten zwar unbedingt das Geld und auch den Wagen des Opfers haben wollen. Aber nichts spreche dafür, dass er den Mann habe töten oder dessen Tod billigend in Kauf habe nehmen wollen.

Er habe ein einziges Mal, als der Taxifahrer sich gewehrt habe und die Situation eskaliert sei, zugestochen - auf den Kopf des 46-Jährigen. Das Messer sei abgerutscht in den Nacken und habe den Fahrer am Hals verletzt, allerdings nicht lebensgefährlich. Aber das, was der 33-Jährige dem bereits zuvor schon einmal überfallenen Taxifahrer angetan habe, wiege schwer: Der Familienvater sei schwer traumatisiert und leide vor allem seelisch massiv unter den Folgen. Aber auch finanziell beeinträchtige ihn die Tat schwer: Da er nur noch tagsüber fahren könne, habe er massive Verdiensteinbußen.