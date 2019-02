Vorverkauf ab Freitag

Bonn. Die Scorpions werden im kommenden Sommer beim Bonner KunstRasen auftreten. Ihren ersten Auftritt in Bonn hatten die Hardrocker bereits vor mehr als 45 Jahren.

Von general-anzeiger-bonn.de, 06.02.2019

Im November 1973 hatte eine damals noch recht unbekannte Band einen Auftritt in der Bad Godesberger Stadthalle: die Scorpions, gegründet acht Jahre zuvor zunächst unter dem Namen "The Nameless". Die Hardrocker um Sänger Klaus Meine hatten 1972 ihr erstes Album aufgenommen und starteten gerade richtig durch.

Mehr als 45 Jahre nach diesem Auftritt werden die Scorpions wieder einmal in Bonn auf der Bühne stehen: Sie treten beim KunstRasen 2019 auf, wie nun bekannt gegeben wurde. Das Konzert findet am Sonntag, 18. August, statt. Der Vorverkauf startet am kommenden Freitag um 12 Uhr.