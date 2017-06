Heiraten in 72 Meter Höhe

Besonderes Jubiläum: Pützchens Markt feiert in diesem Jahr sein 650-jähriges Bestehen.

Bonn. Für Brautpaare, die im September heiraten und noch keine Idee für die richtige Kulisse haben, liefert die Stadt Bonn jetzt eine Idee. Für Pützchens Markt sucht die Stadt ein schwindelfreies Brautpaar.

Von general-anzeiger-bonn.de, 12.06.2017

Die Stadt Bonn sucht ein Brautpaar, das auf Pützchens Markt standesamtlich getraut werden möchte. Die Trauung findet am Samstag, 9. September, in 72 Metern Höhe in der gläsernen Kabine des Aussichtsturms "City Skyliner" statt. Brautpaar und Gäste sollten deshalb möglichst schwindelfrei sein.

Die Stadt als Veranstalter der Traditionskirmes greift damit anlässlich des Jubiläums "650 Jahre Pützchens Markt" eine erfolgreiche Idee aus

dem Jahr 2011 auf. Damals gaben sich zwei Paare im Riesenrad das Ja-Wort.

Interessenten werden gebeten sich per E-Mail an heiraten@bonn.de zu wenden.

Weitere Informationen zum Jubiläumsjahr und zur Jubiläumsausgabe von Pützchens Markt gibt es bei uns.