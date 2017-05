Stadt Bonn warnt vor Gefahren

Ein Großaufgebot an Rettungskräften hat am Dienstagnachmittag (13.9.) im Rhein nach einem vermissten Mann aus Niederkassel gesucht. Der Schwimmer war gegen 16.30 Uhr an einer Kribbe in den Fluss gegangen und verschwand kurz darauf im Wasser.

Wegen der einbrechenenden Dunkelheit wurde die Suche nach dem 46-Jährigem aus Niederkassel am Abend abgebrochen.

Schwimmer taucht nicht mehr auf