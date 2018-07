BONN. Wegen technischer Probleme ist das Lehrschwimmbecken der Rheinschule in Bonn-Endenich am Montag und Dienstag geschlossen. Das teilte die Stadt am Montagnachmittag mit.

Von general-anzeiger-bonn.de, 02.07.2018

Im Lehrschwimmbecken der Rheinschule im Bonner Stadtteil Endenich kann am Montag und Dienstag, 2. und 3. Juli, kein Schul- und Vereinsschwimmen stattfinden. Grund sind laut Information der Stadtverwaltung vom Montagnachmittag technische Probleme. Die betroffenen Schulen und Vereine seien über die Schließung informiert worden.

Weitere Berichterstattung folgt.