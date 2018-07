BONN. Wegen technischer Probleme sollte das Lehrschwimmbecken der Rheinschule in Bonn-Endenich zwei Tage geschlossen bleiben. Doch jetzt gibt es neue, schlechte Nachrichten: Das Becken bleibt länger zu.

Von general-anzeiger-bonn.de, 03.07.2018

Am Montag teilte die Stadt Bonn mit, dass das Lehrschwimmbecken der Rheinschule im Bonner Stadtteil Endenich am Montag und Dienstag geschlossen bleiben musste und ein Schwimmunterricht für Schulen und Vereine nicht möglich sei. Zunächst wurde als Grund technische Probleme angegeben. Am Dienstag teilte die Stadt dann mit, dass ein verkeimter Filter die Ursache der zweitägigen Sperrung war. Doch damit nicht genug: Bei der Untersuchung des Filters wurde nun festgestellt, dass der ph-Wert des Wassers zu hoch ist. Die Folge: Das Schwimmbecken muss bis auf Weiteres geschlossen bleiben.

"Ein zu hoher ph-Wert hat beispielsweise zur Folge, dass Chlor nicht richtig desinfizierend wirken kann. Des Weiteren kann es zu Geruchsbelästigung kommen, und die Schleimhäute können gereizt werden", so die Stadt in ihrer Mitteilung. In einer ersten Maßnahme wurde eine zwingend erforderliche Hochchlorung und Entkeimung des Filters veranlasst. Als nächstes muss der ph-Wert dann noch justiert werden. Wie lange das dauern wird, ist nicht klar. Laut Stadtverwaltung seien Vereine und Schulen am Dienstag über die weitere Sperrung informiert worden.

Zuletzt war das Becken Anfang des Jahres aufgrund eines Defekts am Hubboden für mehrere Wochen gesperrt worden, auch 2015 gab es bereits Probleme mit dem Hubboden.