Tatverdächtige 15 und 16 Jahre alt

Am Samstagmorgen wurde eine Person in der Bonner Innenstadt lebensgefährlich verletzt.

Bonn. Am frühen Samstagmorgen wurde ein 25-Jähriger in der Bonner Innenstadt mit einem Messer lebensgefährlich verletzt. Drei Tatverdächtige wurden vorläufig festgenommen.

Von general-anzeiger-bonn.de, 20.01.2018

Am Samstagmorgen gegen 2 Uhr kam es Bereich der Remigiusstraße, Markt, Wenzelgasse in der Bonner Innenstadt zu einer Auseinandersetzung unter mehreren Personen. Dabei wurde ein 25-Jähriger mit einem Messer lebensgefährlich verletzt. Zeugen wurden auf das Geschehen aufmerksam und verständigten Polizei, Rettungsdienst und Notarzt. Der Verletzte wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht und konnte noch nicht zu der Tat befragt werden.

Die Polizei konnte kurze Zeit drei Tatverdächtige im Alter von 15 und 16 Jahren vorläufig festnehmen. Eine Mordkommission wurde eingerichtet. Die Polizei sucht nach weiteren Zeugen, die Hinweise zum Geschehen geben können.

Entgegengenommen werden diese unter der Rufnummer 0228/150.