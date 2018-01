Zwei ausgebrannte Autos

Bonn. Auf der A555 in Fahrtrichtung Bonn hat es einen schweren Unfall mit mehreren beteiligten Autos gegeben. Zwei Autos sind dabei in Brand geraten.

Von general-anzeiger-bonn.de, 15.01.2018

Auf der Autobahn A555 hat es am Montagabend gegen 18.30 Uhr einen schweren Verkehrsunfall gegeben. Laut der Bonner Polizei sind dabei drei Autos vor dem Verteilerkreisel in Bonner Fahrtrichtung beteiligt gewesen. Zwei PKW gerieten dabei in Brand. Laut der Autobahnpolizei hat die Feuerwehr die Brände mittlerweile gelöscht.

Laut ersten Informationen gibt es keine Schwerverletzten. Zurzeit kommt es durch die Sperrung zu größeren Verkehrsbehinderungen, die Strecke ist teilgesperrt, über den Seitenstreifen wird der Verkehr demnach umgeleitet. Wie eine Augenzeugin berichtete, waren die beiden Autos komplett ausgebrannt. Die Strecke ist mittlerweile wieder freigegeben. Die Bergungsarbeiten dauerten bis 20 Uhr an.

Die aktuelle Verkehrslage