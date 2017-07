Zwei Jahre geschlossen

Mit einem übergroßen Schlüssel als Symbol sitzt Stadtdechant Wilfried Schumacher in seinem Münster, das nach der Messe an diesem Sonntag voraussichtlich für zwei Jahre schließt.

Bonn. Die Basilika des Bonner Münsters schließt nach dem Gottesdienst am Sonntag. Die Sanierung dauert mindestens zwei Jahre.

Man merkt Stadtdechant Monsignore Wilfried Schumacher an, wie schwer ihm der Abschied von seiner Kirche fällt. Nur noch bis diesen Sonntag ist das Bonner Münster geöffnet, dann wird es nach der Heiligen Messe, die um 12 Uhr beginnt, voraussichtlich für die nächsten zwei Jahre dichtgemacht. Die Basilika muss grundsaniert werden, und das ist bei laufendem Betrieb nicht möglich, erklärt der Geistliche am Donnerstag bei einem Pressetermin vor Ort. Selbst die 260 Jahre alten Glocken müssen während der Bauzeit schweigen.

„Das ist schon ein Einschnitt," sagt Schumacher, „nicht nur für uns, sondern auch für alle Menschen, von denen viele tagtäglich in diese Kirche kommen. Dieser Ort fällt jetzt für die kommenden zwei Jahre weg. Das ist wie bei einer Operation, bei der für eine gewisse Zeit das Herz stillgelegt werden muss“. Zeit, um sich den Gefühlen hinzugeben, habe er allerdings nicht, sagt er.

Münster-Sprecher rechnet mit vollem Haus

Es gibt noch viel zu tun bis Sonntag, wenn nach der Messe die Basilika im Rahmen einer feierlichen Zeremonie mit Oberbürgermeister Ashok Sridharan, Pfarrer Joachim Gerhardt von der evangelischen und Erzpriester Sokratis Ntallis von der griechisch-orthodoxen Kirche offiziell abgesperrt wird. Münstersprecher Reinhard Sentis geht davon aus, dass die gut 1000 Sitz- und Stehplätze in der Kirche wohl gefüllt sein werden. „Das Münster ist eben für viele Menschen ein wichtiger und lebendiger Ort ihres Glaubens“, sagt er.

Nachdem das Hauptportal wegen der Baustelle auf dem Münsterplatz von innen abgesperrt werden soll, dreht sich der übergroße Schlüssel für die Fotografen und Kameraleute am Westportal, von wo aus die Gottesdienstbesucher sich in einer feierlichen Prozession mit der Geistlichkeit in Richtung Remigiuskirche aufmachen, wohin Mitglieder der Bonner Stadtsoldaten die Reliquare der Bonner Stadtpatrone Cassius und Florentius sowie den Schrein mit Reliquien der Heiligen Helena überführen werden.

Die Remigiuskirche ist die Kirche der Katholischen Hochschulgemeinde (KHG) und wird während der Bauzeit für Schumachers Gemeinde zur Ersatzheimat. Weil die Remigiuskirche auch Heimstatt der Kroatischen Gemeinde und Laientheologen ist, muss auf die bisher im Münster angebotene 10-Uhr-Messe verzichtet werden. „Trotzdem bin ich sehr froh, dass wir hierhin ausweichen können“, sagt Schumacher.

Ausweichquartiere auf Zeit

Als weiteres Ausweichquartier dient der Münsterpfarrei die evangelische Schlosskirche im Ostflügel der Universität, wo künftig jeden Sonntagabend die Heilige Messe gefeiert werden soll. Hausherr ist zurzeit der evangelische Theologieprofessor und Universitätsprediger Eberhard Hauschildt.

Voraussichtlich ab September kommt die Stiftskirche an der Kölnstraße 31 als dritte Kirche dazu. Dort soll die Heilige Messe sonntags um 10.30 Uhr Ersatz für die wegfallende 10-Uhr-Messe sein. „Darüber hinaus überlegen wir, wo wir als Kirche noch an anderen Stellen präsent sein können“, sagt Schumacher. Denn die Schließung des Münsters sei eine Herausforderung, aber auch eine Chance, mit Neuem zu beginnen. „Ich denke da an Freiluftgottesdienste auf dem Markt oder an Gottesdienste zum Beispiel in einem Kaufhaus.“

Foto: Benjamin Westhoff Die Basilika des Bonner Münsters schließt für die kommenden Jahre.

Bevor die Bauarbeiter voraussichtlich Anfang 2018 das Zepter im Münster in die Hand nehmen und vor allem Fassade, Boden, Dachstuhl sowie sämtliche Elektroanlagen von Grund auf sanieren, muss die Kirche zunächst ausgeräumt und vor Staub und Schmutz geschützt werden. Auch die Orgel wird teilweise abgebaut, teilweise eingehaust. Während der Bauzeit bleiben das Münster-Carré, der Münster-Laden und die Münster-Info geöffnet. Der Kreuzgang kann zeitweise genutzt werden.

Über den Stand der Sanierung, die rund 20 Millionen Euro kosten soll – das Gros trägt das Erzbistum Köln – kann man sich im Internet unter bonner-muenster.de/sanierung informieren. Wer eine Steinpatenschaft übernehmen möchte, findet dazu nähere Informationen auf mein-bonner-muenster.de.