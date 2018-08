Feuerwehreinsatz

Poppelsdorf. Ein lautes Knacken am späten Abend, ein paar Minuten später noch einmal: Schwere Äste eines Baumes sind am Sonntagabend auf die Heinrich-Lützeler-Straße in Poppelsdorf gestürzt.

Anwohner und ein Autofahrer hatten direkt um 21.50 Uhr die Feuerwehr alarmiert, die bei Ankunft auf der Heinrich-Lützeler-Straße den Schaden erst einmal begutachtete.

"Wir zerkleinern jetzt die Äste", meinte einer der Feuerwehrmänner. Als ein Kollege in die Nähe des Baumes kam, knickte mit Getöse zum zweiten Mal ein Ast ab. Er konnte im richtigen Moment noch zur Seite springen.

Einige Anwohner wurden durch das Getöse angelockt. "Das hörte sich an, als wäre es ein richtig dicker Baum", sagte eine Poppelsdorferin. Während des Einsatzes durfte niemand mehr die Stelle passieren. Nach einer Dreiviertelstunde entschied die Feuerwehr dann, am Abend nichts mehr zu unternehmen.

Die Polizei sperrte die Straße an beiden Seiten ab. Am Montag soll sich nun die Fachleute des Grünflächenamts um den Schaden kümmern und die Äste wegräumen - falls nötig auch den ganzen Baum fällen. Die Feuerwehr vermutet, dass der Bruch mit der Trockenheit zusammenhängt. Das Laub ist so schwer geworden, dass die Äste nicht mehr hielten.