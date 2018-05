Bonn. In einer Shisha-Bar am Wilhelmsplatz ist es am Mittwochabend zu einer Schlägerei gekommen. Laut Polizei fielen dabei auch Schüsse.

Von general-anzeiger-bonn.de, 09.05.2018

In der Bonner Innenstadt ist zurzeit die Wilhelmstraße gesperrt. Wie der Polizeisprecher Robert Scholten mitteilte, kam es dort am Mittwoch gegen 19:45 Uhr zu einer Auseinandersetzung in einer Shisha-Bar am Wilhelmsplatz. Bei der Schlägerei seien laut Scholten Stühle geflogen und es hätte einen Schusswechsel gegeben. Als die Polizei eintraf, fand sie einen 34-jährigen Mann vor, der eine Schussverletzung im Bein hatte. Er wurde ins Krankenhaus gebracht.

Bei der Fahndung nahmen die Beamten einen 18-Jährigern und einen 21-Jährigern vorläufig fest. Zurzeit ist wegen des Einsatzes die Bahnstrecke zwischen Rheinische Kliniken und Wilhelmsplatz gesperrt, melden die Bonner Stadtwerke.