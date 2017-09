Wechsel an der Spitze des Collegiums Josephinum Bonn

Bonn. Schulleiter Peter Billig geht in den Ruhestand. Der Direktor des Cojobo wurde feierlich verabschiedet. Sein Nachfolger ist der 44-jährige Thomas Braunsfeld.

Von Stefan Knopp, 22.09.2017

Peter Billig wusste ja, was am Donnerstagabend in der Aula des Collegium Josephinum Bonn (Cojobo) auf ihn zukam. Dennoch war es ein bewegender Abend für den 65-Jährigen: Nach 24 Jahren geht er als Direktor des Jungengymnasiums in den Ruhestand und wurde mit einer Eucharistiefeier, Chormusik, einer Laudatio von Pater Provinzial Johannes Römelt und Grußworten von gleich acht Personen feierlich und gebührend verabschiedet.

Billig ist seit der Gründung der Einrichtung in der Trägerschaft der Redemptoristen im Jahr 1880 der erste Leiter, der weder Pfarrer noch Ordensangehöriger ist. Seit 1993 hat er mehr als 2000 Jungen an der Schule aufgenommen und mit Abitur in der Tasche wieder entlassen. Jetzt reicht er den Staffelstab an Thomas Braunsfeld weiter. Der 44-Jährige hat schon Erfahrung mit Einrichtungen dieser Art: Er war zehn Jahre lang Studiendirektor am Gymnasium Haus Overbach in Jülich-Barmen, dessen Träger die Ordensgemeinschaft der Oblaten des Heiligen Franz von Sales ist.

Im Cojobo tritt er seine erste Schulleitung an – und in große Fußstapfen. Er komme seit einem halben Jahr regelmäßig zu Terminen vorbei und habe die Schule schon kennengelernt, sagte Braunsfeld: „Ich bin sehr herzlich empfangen worden.“ Man bemühe sich, „dass ich hier nicht verlieren kann“. Dazu habe auch sein Vorgänger beigetragen: „Er hat ein wirklich vorbildliches Ablagesystem.“

Billig übergibt das Amt guten Gewissens. Man habe sich natürlich im Vorfeld über Braunsfeld erkundigt. „Wir kennen ihn, wissen, dass er ein guter, den Menschen zugewandter Mann ist.“ Was er dem Nachfolger für sein Amt wünscht? „Dass er nicht viel besser wird als ich“, meinte Billig verschmitzt. Er will im Ruhestand zwar kürzer treten, ist aber nicht ganz aus dem Cojobo weg: Er ist weiter in der Trägerschaft aktiv.