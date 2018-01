Ergebnis einer Umfrage

Inhaltsverzeichnis 1. Schulen in Bonn und der Region wollen zurück zu G9 2. GA-Umfrage: Bonn 3. GA-Umfrage: Region

Bonn/Region. Die Gymnasien in der Region Bonn und Rhein-Sieg werden ganz überwiegend künftig wieder G9 anbieten. Das ergab die aktuelle Umfrage des General-Anzeigers unter den Schulen.

Die Gymnasien in der Region Bonn und Rhein-Sieg werden ganz überwiegend künftig wieder G9 anbieten. Das ergab die aktuelle Umfrage des General-Anzeigers unter den Schulen. Zwar sind die gesetzlichen Voraussetzungen auf Landesebene in Düsseldorf noch nicht vollständig geschaffen, aber die Leitentscheidung für G9 – also die Rückkehr von der achtjährigen zur neunjährigen Gymnasialzeit – wird von keiner Schule in Frage gestellt. Manche Schulen haben sich aus formalen Gründen noch nicht abschließend zu G9 bekannt.

An G8 scheiden sich die Geister. Und das seit Einführung der verkürzten Gymnasialzeit im Jahre 2005. Kaum ein Thema, das in den vergangenen Jahren so heiß diskutiert wurde an den Schulen und außerhalb. Sollen Gymnasiasten die Hochschulreife in acht oder in neun Jahren erwerben? Die Intention, die Schulzeit abzukürzen, war immer klar: Die Pisa-Studie hatte den deutschen Schülern Ende 2001 ein schlechtes Zeugnis ausgestellt. In der Folge geriet der späte Einstieg ins Berufsleben in die Kritik. Eine Medizin: G8. Acht Jahre Gymnasium statt neun. Die Schüler sind ein Jahr früher fertig.

Anstatt aber zügig mit dem Studium zu beginnen und rasch das Examen abzulegen, entschieden sich viele Abiturienten für Sabbatjahr und Auslandsaufenthalt. Stichwort: Work and Travel. Ziel verfehlt, hieß es da plötzlich. Klar gab es auch andere Fälle. Schüler, denen der Zeit- und Leistungsdruck kaum etwas ausmachte und die zum Durchmarsch ansetzten. Die die Chance nutzten, fix studierten und schnell in den Beruf kamen.

Schritte sind noch nicht beschlossen

Aber viele Schüler taten und tun sich schwer. Im Laufschritt durch die Vorgaben des Lehrplans. Lange Schultage, kaum Ausgleich im Verein, weil einfach nicht mehr die Zeit dafür da ist. Die Eltern klagen über gestresste Kinder. Der Sektor des Nachhilfewesens ist ein eigenständiger Wirtschaftszweig geworden. Auch die Lehrer sind nicht zu beneiden. Der Lehrplan wurde gestrafft. Inhalte, für deren Verständnis einfach ein bisschen Muße nötig ist, wie die vertiefte Einsicht in die hohe Literatur, wurden zu Multiple-Choice-Abfragewissen degradiert.

Obwohl sich die Welle des Protestes seit Einführung von G8 im Jahre 2005 immer stärker aufbaute, wollte die rot-grüne Landesregierung keinen harten Schnitt machen. Die Wähler nahmen ihr die Entscheidung ab und brachten CDU und FDP ins Amt. Viele sagen: Nicht zuletzt wegen der Unzufriedenheit mit dem Schulsystem. Die Union war mit dem Wahlversprechen der Abkehr von G8 ins Rennen gegangen. Deshalb hat das Schulministerium nun schnell einen G-9-Plan aufgelegt, von dem bereits die nächsten gymnasialen Eingangsklassen betroffen sind – wahlweise könnte man sagen: profitieren sollen.

Weil aber gesetzgeberische Vorgänge so ihre Zeit brauchen, sind zwar die nächsten Schritte schon definiert, aber noch nicht verbindlich beschlossen. Das bringt auch die Schulen in der Region in eine Zwickmühle. Einerseits sind die Werbeveranstaltungen schon gelaufen und die Anmeldeverfahren stehen für Anfang Februar an. Andererseits können sie den offiziellen Gang des Gesetzgebungsverfahrens auch nicht überspringen und Dinge versprechen, die noch nicht abschließend beschieden sind. Die Frage „G8 oder G9“ ist stark imagebildend, eins der zentralen Kriterien für Eltern. Die wüssten gern vorab, unter welchen Bedingungen ihre Kinder den Weg zum Abitur antreten. Die lebenswegwichtige Entscheidung steht jetzt Anfang Februar an.