Ückesdorf. Alles begann als kleine Formation. Heute besteht die Big Band des Carl-von-Ossietzky-Gymnasiums aus 40 Mitgliedern. Sie feierte nun ihr zehnjähriges Bestehen - mit einigen alten Bekannten.

Von Stefan Hermes, 18.12.2017

„Ich weiß nicht, ob wir alle dabeigeblieben wären, wenn es ihn hier nicht gegeben hätte“, sagt Frauke Pielhau (19) über ihren Ex-Musiklehrer Markus Grünter. Mit einigen anderen Ehemaligen kam auch sie am Samstag mit Saxofon aus ihrem neuen Studienort Freiburg zum Carl-von-Ossietzky-Gymnasium (CvO), an dem sie vor einem Jahr ihr Abitur bestanden hatte. Etwa 15 ehemalige Mitglieder der schuleigenen „Ossijazzky-Big-Band“ trafen dort mit den 35 Schülern zusammen, die aktuell in der Band spielen, um gemeinsam musizierend „Zehn Jahre Big Band“ zu feiern.

Als Markus Grünter 1999 als Musiklehrer an das Gymnasium in Ückesdorf kam, habe er „eigentlich nur einen Haufen Blockflöten vorgefunden“, erinnert er sich heute an seine Anfangszeit, zu der es das Blockflötenensemble an der Schule schon nicht mehr gab.

Lediglich der Chor hatte zu dieser Zeit schon die beachtliche Größe von etwa 60 Schülern. Heute sind es um die 80, die bei größeren Konzerten von bis zu 40 meist sonoren Elternstimmen unterstützt werden. Damit konnte der Schulchor im letzten Sommer Leonard Bernsteins „Chichester Psalms“ und zuvor auch schon Beethovens 9. Sinfonie in Oxford zu erfolgreichen Aufführungen bringen.

„Das Orchester war damals winzig“, sagt Grünter, „und es hat heute etwa um die 40 Mitglieder.“ Als der damals 37-Jährige an die Schule kam, stellte er fest, dass es neben den klassischen Formen von Chor und Orchester eine recht aktive Bandszene außerhalb der schulischen Arbeitsgemeinschaften gab. Doch nur einmal im Jahr traten die Schülerbands zu einem Bandfestival während des Schulfestes auf.

„Die meisten unserer Schüler haben schon von Seiten des Elternhauses, durch die Grundschule oder Kirchengemeinde eine frühe musikalische Bildung erfahren.“ Das brachte den Musiklehrer dazu, eine Band-AG zu starten. Als dann vor zehn Jahren die ersten Schüler mit Saxofon auftauchten, war es bis zur Gründung der „Ossijazzky-Big-Band“ nicht mehr weit.

Am 14. Dezember 2007 gab es für alle, die Lust an dem Projekt hatten, unterrichtsfrei. Sie erschienen mit ihren für Jazz und Big Band geeigneten Instrumenten in der Aula. „Plötzlich hatten wir neben den Saxofonen auch Trompeten, ein Horn, was als Posaunen-Ersatz diente, ein gutes Schlagzeug und ein Klavier zusammen. Die Big Band war geboren.“

Das erste Stück, das sie damals zusammen spielten, „Stray Cat Strut“ von der Rockabilly Band Stray Cats, eröffnete auch am Samstagabend das Jubiläumskonzert „Zehn Jahre Big Band“ vor Eltern und Freunden der jungen Musiker in der CvO-Aula. Schon am Nachmittag hatte die aktuelle Big Band das Wiedersehen mit ehemaligen Musikern mit Jamsessions und Proben für den Abend gefeiert. „Die Big Band hat immer Spaß gemacht und uns alle zusammengebracht“, sagte Matti Klessasscheck (20), der inzwischen an der Musikhochschule in Köln Saxofon studiert, was er in der 6. Klasse des CvO zum ersten Mal in die Hand bekommen hatte. Er sagt: „Ohne die Musik hätte uns am CvO sicherlich etwas gefehlt.“